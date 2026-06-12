Así fue la victoria de Corea del Sur 2-1 sobre la República Checa

La noche de ayer 11 de junio, se llevó a cabo el segundo partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

► Así se vivió el vibrante segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los combinados de Corea del Sur y la República Checa, también conocida para algunos como Chequia, se enfrentaron en un duelo de ida y vuelta, bastante emocionante, desde el Estadio Guadalajara en Guadalajara, México.

Aunque el encuentro fue bastante cerrado en el primer tiempo, y se terminó sin goles, con el fantasma del primer empate en la Copa del Mundo, todo mejoró en el segundo tiempo.

Al minuto 59, Ladislav Krejčí, el capitán de la República Checa, logró dar un sorpresivo y potente cabezazo luego de un saque de banda largo de Vladimír Coufal para sorprender al arquero Kim Seung-gyu, de 1.89 centímetros de estatura.

Al minuto 67, Hwang In-beom logró el empate para los de Corea del Sur.

Diez minutos después, tras un fuera de lugar evidente, le anularon la segunda celebración de gol a la República Checa. Y tres minutos después, a los 80, llegó el dos a cero definitivo.

El recién ingresado Oh Hyeon-gyu selló la victoria definitiva para Corea del Sur tras rematar un centro de Hwang In-beom.

Según tanto Sofascore como la BBC Sport de Londres, los mejores jugadores del partido fueron Hwang In-beom por su gol y asistencia, Lee Kang-in y Kim Seung-gyu, todos de Corea del Sur, mientras que por la República Checa destacó su capitán Ladislav Krejčí.