ROH presentó ayer 11 de junio el episodio 170 de su actual era, vía HonorClub, grabado el pasado 18 de mayo desde los WJCT Studios de Jacksonville (Florida, EEUU).

Como lucha principal, Angelico buscó su oportunidad titular por el Campeonato Mundial ROH en un duelo «Proving Ground» contra Bandido, portador de dicha presea.

Completando el cartel anunciado, seis combates: Eddie Kingston y Ortiz vs. The WorkHorsemen, Red Velvet y Zayda Steel vs. The IInspiration, Shane Taylor Promotions vs. The Colons y Serpentico, Action Andretti vs. Soleil, Billie Starkz vs. Robyn Renegade y Top Flight vs. The Premier Athletes. Además, la implicación de Mason Madden.

► Luchas de honor

Top Flight (Dante Martin y Darius Martin) (con Christopher Daniels) derrotaron a The Premier Athletes (Ariya Daivari y Tony Nese) (con Mark Sterling). Hubo vistosos movimientos durante esta lucha de apertura, sin caer en el habitual exceso de coreografía, sino con verdadera lógica luchística. Sterling acabó interfiriendo y se llevó su merecido de parte de Daniels. Los atletas casi logran la victoria tras una variante del Magic Killer sobre Darius, pero Dante rompió la cuenta en el último instante. Luego, los hermanos emboscaron a Daivari y lo remataron con su doble DDT, para el consiguiente pin, sobre los 12 minutos de contienda. ♠♠♠1/2

Promo de Angelico, recordándonos que «he got the llaves», pues fue entrenado por Negro Navarro.

Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean y Carlie Bravo) (con Christyan XO) derrotaron a Los Colón (Eddie & Primo Colón) y Serpentico. Aunque se grabara antes, lucha de consolación para Taylor, tras perder contra Jon Moxley este miércoles en AEW Dynamite. No fue suficiente el apoyo con el que contaron los latinos, que plantaron cara hasta que transcurridos ocho minutos, Serpentico quedó de espaldas planas como consecuencia del Marcus Garvey Driver. ♠♠♠1/4

Mason Madden (con Mansoor) derrotó a Terry Yaki. Rápida victoria del «modelo», que no sé para qué necesitaba una lucha de realce. ♠♠ Mansoor se vino arriba y quiso combate para él, pidiendo a su colega Madden que se fuera a la ducha. Ace Austin hizo acto de presencia.

Ace Austin derrotó a Mansoor. Los manierismos rudos de Mansoor alargaron la contienda, quien sacó una interesante variante del Deathlock, dejando un tanto tocada la pierna izquierda de Austin. Pero si algo tiene Austin son piernas, y este se repuso y tras una impresionante Squad Powerbomb, sacó su The Fold: caput. ♠♠♠1/4

Ante el micrófono de Sam Leterna, Red Velvet y Zayda Steel hicieron previa de su combate programado. Velvet le regaló a Steel un atuendo de lucha conjuntado con el de ella, para regocijo de la ex-WWE. Obviemos el emparejamiento «random» y que esta era la primera vez que hacían equipo.

Red Velvet y Zayda Steel (con Christopher Daniels) derrotaron a The IInspiration (Cassie Lee y Jessie McKay). Las australianas venían de perder en el episodio especial del martes y volvieron a caer aquí. Parecía de inicio un «squash», pero Lee y McKay tuvieron algunos minutos de control (no exento de comicidades), hasta que Steel, ella solita, las tumbó y con su Rolling Cutter sobre Lee, dio el triunfo a su equipo vía pin. Combate pensado para impulsar ♠♠3/4

Action Andretti derrotó a Soleil. De nuevo, Andretti mostró un estilo de lucha menos vistoso y más agresivo, en contraste con el de Soleil. Clave que propició su triunfo. En los compases finales, Andretti puso al réferi como parapeto para evitar el remate de su rival y se lanzó contra él con su Stunner, para finiquitarlo con su Argentine Neckbreaker y la cuenta de tres. ♠♠♠1/4 Andretti buscará el Campeonato Mundial de Televisión ROH bajo Triple Amenaza contra AR Fox (monarca) y Lio Rush en el especial Global Wars Cincinnati, a emitirse el próximo jueves.

Ante el micrófono de Sam Leterna, Top Flight y Christopher Daniels retaron a Sammy Guevara y The Beast Mortos por el Campeonato Mundial de Parejas ROH. De paso, Ian Riccaboni anunció que Guevara y Mortos defenderá dicha presea hoy en la Arena México ante Los Villanos.

Billie Starkz derrotó a Robyn Renegade. Starkz no tomó muy en serio a Renegade de inicio, hasta que esta la hizo sudar un poco. No obstante, sobre los cinco minutos, una suerte de Neutralizer estilo Karl Gotch dispuso a Renegade para la cuenta de tres. ♠♠♠

Promo breve de Action Andretti, avisando de que no tenía problema alguno en ser el villano.

Eddie Kingston y Ortiz derrotaron a The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry). Viejos conocidos de la escena independiente, estas duplas conjuntaron aquí un notable choque, muy parejo hasta el último instante, que tuvo en los intercambios Kingston vs. Drake su mayor aliciente, si bien el final lució un tanto abrupto, cuando «The Mad King» atrapó a Henry en un DDT luego de un Leapfrog de Ortiz: 1, 2 y 3. ♠♠♠1/2

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) derrotó a Angelico (con Serpentico). Sacaron bastante petróleo estos de los 10 minutos estipulados, gastando casi nueve con un homenaje a la lucha mexicana, donde Angelico pudo mostrar su arte y Bandido acabó valiéndose de un estandarte de la disciplina: una Huracarrana, con la que enganchó al ex Lucha Underground para un súbito pin, quien poco antes había evitado su 21 Plex. Angelico, realmente, se merecía un duelo titular. ♠♠♠1/2

⇒ Cada semana que no veo un «squash»/lucha de realce corta en ROH es una bendición. Y aquí sólo hubo uno, así que este episodio, considerando además el nivel de otros puntos, puede considerarse una batalla ganada. Ya van tres ediciones consecutivas del producto que se me hacen disfrutables. Estoy que no quepo en mí. ¿Leerá mis reviews Tony Khan y me habrá hecho caso? No tengo pruebas, pero tampoco dudas.

♠♠♠1/4