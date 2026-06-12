WWE SmackDown 12 de junio de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE regresa este viernes 12 de junio de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.

► El pasado viernes en SmackDown

TORNEO QUEEN OF THE RING: Raquel Rodríguez venció a Bayley, Jacy Jayne y Kiana James (** 1/2) Talla Tonga venció a Royce Keys (* 1/2) Jade Cargill y Michin vencieron a Charlotte Flair y Tiffany Stratton (**) Ricky Saints venció a Carmelo Hayes (**) Lash Legend venció a Chelsea Green (*) TORNEO KING OF THE RING: Dominik Mysterio venció a Damian Priest, Trick Williams y Bron Breakker (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 12 de junio de 2026

KING OF THE RING: Jey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn Bálor.

Jey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn Bálor. QUEEN OF THE RING: Jacy Jayne vs. Sol Ruca vs. Charlotte Flair vs. Jade Cargill.

Jacy Jayne vs. Sol Ruca vs. Charlotte Flair vs. Jade Cargill. Gunther revela sus condiciones para la revancha por el Campeonato Indisputable WWE.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 12 de junio de 2026.

Horario (referencia): 6:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Amica Mutual Pavilion, Providence, Rhode Island.