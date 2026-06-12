WWE SmackDown 12 de junio de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE regresa este viernes 12 de junio de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.
► El pasado viernes en SmackDown
- TORNEO QUEEN OF THE RING: Raquel Rodríguez venció a Bayley, Jacy Jayne y Kiana James (** 1/2)
- Talla Tonga venció a Royce Keys (* 1/2)
- Jade Cargill y Michin vencieron a Charlotte Flair y Tiffany Stratton (**)
- Ricky Saints venció a Carmelo Hayes (**)
- Lash Legend venció a Chelsea Green (*)
- TORNEO KING OF THE RING: Dominik Mysterio venció a Damian Priest, Trick Williams y Bron Breakker (** 1/2)
► Momentos clave
- En la lucha del torneo King of the Ring, Giulia y Jacy Jayne, que estaban como séconds, se pelearon en ringside. La confusión distrajo a Kiana James, quien perdió de vista la acción. Raquel Rodríguez aprovechó la oportunidad para aplicarle Texana Bomb A James y conseguir la cuenta de tres.
- Royce Keys logró cargar a Talla Tonga y azotarlo de espaldas contra la lona. Solo Sikoa y Tama Tonga quisieron intervenir, pero Keys los contuvo. Talla Tonga aprovechó para patear el rostro de Keys y acabarlo con su chokeslam.
- JJade Cargill y Michin vencieron a Charlotte Flair y Tiffany Stratton. Cargill, después de bloquear la ofensiva de Tiffany Stratton, ejecutó finalmente el Jaded para conseguir la cuenta de tres y sellar la victoria de su equipo.
- Carmelo Hayes aprovechó una discusión de Ricky Saints con el réferi. Tras un superkick a la cara, Saints evitó un cutter y con rodada a espaldas logró ganar.
- Chelsea Green intentó ejecutar el Unprettier para quedarse con la victoria, pero Lash Legend bloqueó el castigo y respondió de inmediato con un contundente Lash Extension para conseguir la cuenta de tres.
- JD McDonagh llegó y atacó a Damian Priest y Liv Morgan le dio un golpe bajo al puertorriqueño, por lo que Dominik Mysterio aprovechó y le cayó encima con un Frog Splash y así ganó por cuenta de tres para avanzar a la semifinal del Torneo King of the Ring 2026.
► Cartelera WWE SmackDown 12 de junio de 2026
- KING OF THE RING: Jey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn Bálor.
- QUEEN OF THE RING: Jacy Jayne vs. Sol Ruca vs. Charlotte Flair vs. Jade Cargill.
- Gunther revela sus condiciones para la revancha por el Campeonato Indisputable WWE.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 12 de junio de 2026.
Horario (referencia): 6:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Amica Mutual Pavilion, Providence, Rhode Island.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|6:00 PM
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|7:00 PM
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|6:00 PM
|Netflix
|Panamá
|7:00 PM
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|7:00 PM
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|8:00 PM
|Netflix
|Chile (Santiago)
|8:00 PM
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay (Asunción), Brasil (Brasilia)
|9:00 PM
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|8:00 PM
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|8:00 PM ET
|Netflix
|Canadá — Saskatchewan
|6:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|8:00 PM ET
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|7:00 PM CT
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|6:00 PM MT
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|5:00 PM PT
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|5:00 PM
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|2:00 PM
|USA Network
|Reino Unido (Londres)
|1:00 AM (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|2:00 AM (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|1:00 AM (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|5:30 AM (sábado)
|Netflix / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|8:00 AM (sábado)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|9:00 AM (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|10:00 AM (sábado)
|Netflix / Binge
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 PM (sábado)
|Netflix