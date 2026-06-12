WWE SmackDown 12 de junio de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE SmackDown 12 de junio 2026 | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight

WWE regresa este viernes 12 de junio de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.

► El pasado viernes en SmackDown

  1. TORNEO QUEEN OF THE RING: Raquel Rodríguez venció a Bayley, Jacy Jayne y Kiana James (** 1/2)
  2. Talla Tonga venció a Royce Keys (* 1/2)
  3. Jade Cargill y Michin vencieron a Charlotte Flair y Tiffany Stratton (**)
  4. Ricky Saints venció a Carmelo Hayes (**)
  5. Lash Legend venció a Chelsea Green (*)
  6. TORNEO KING OF THE RING: Dominik Mysterio venció a Damian Priest, Trick Williams y Bron Breakker (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 12 de junio de 2026

Cobertura y resultados WWE SmackDown 12 de junio 2026 | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight
WWE SmackDown 12 de junio 2026.
  • KING OF THE RING: Jey Uso vs. LA Knight vs. Royce Keys vs. Finn Bálor.
  • QUEEN OF THE RING: Jacy Jayne vs. Sol Ruca vs. Charlotte Flair vs. Jade Cargill.
  • Gunther revela sus condiciones para la revancha por el Campeonato Indisputable WWE.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 12 de junio de 2026.
Horario (referencia): 6:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Amica Mutual Pavilion,  Providence, Rhode Island.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 6:00 PM Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios) 7:00 PM Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 6:00 PM Netflix
Panamá 7:00 PM Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 7:00 PM Netflix
Venezuela, Bolivia 8:00 PM Netflix
Chile (Santiago) 8:00 PM Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay (Asunción), Brasil (Brasilia) 9:00 PM Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 8:00 PM Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 8:00 PM ET Netflix
Canadá — Saskatchewan 6:00 PM Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 8:00 PM ET USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 7:00 PM CT USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 6:00 PM MT USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 5:00 PM PT USA Network
Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 5:00 PM USA Network
Estados Unidos — Hawaii 2:00 PM USA Network
Reino Unido (Londres) 1:00 AM (sábado) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 2:00 AM (sábado) Netflix / DAZN
Islas Canarias 1:00 AM (sábado) Netflix
India (Nueva Delhi) 5:30 AM (sábado) Netflix / SonyLIV
Filipinas (Manila) 8:00 AM (sábado) Netflix
Japón (Tokio) 9:00 AM (sábado) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 10:00 AM (sábado) Netflix / Binge
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 PM (sábado) Netflix

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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