SmackDown: Talla Tonga venció a Royce Keys

Esta noche, en la segunda lucha del más reciente SmackDown presentado por WWE, vimos cómo Royce Keys cayó ante Talla Tonga.

► Momentos clave

Y es que Keys está en aprietos con Solo Sikoa y sus muchachos de los MFTs, luego de que rechazara unirse a ellos y, además, defendiera a Damian Priest de una paliza que le iban a dar.

La campana sonó y Keys le dio puñetazos a la cara y tacleada de hombro a Talla, en dos ocasiones, pero este no se dejó tumbar y con un tackle sí tumbó a Keys.

Keys le dio un puñetazo a la nuca, pero no pudo cargar al gigante del todo. Tonga le dio luego un cabezazo.

Luego hubo intercambio de derechazos; Royce, luego con dos lazos al cuello, logró sacar a Tonga fuera del encordado y este se enojó.

Talla azotó duro contra la mesa de comentaristas a su rival, Solo Sikoa se reía a su lado. Keys luego lo azotaron de espaldas contra el poste LED.

Tras varios minutos de intercambio de golpes de poder, Royce Keys logró cargar a Talla Tonga y azotarlo de espaldas contra la lona, por lo que Solo Sikoa y Tama Tonga se metieron al ring y Tama lo bajó del encordado, pero Royce le dio un derechazo a la cara.

Al entrar, Talla Tonga le dio una patada frontal a la cara a Keys y con su chokeslam lo remató, para vencerlo.

Tras la lucha, los MFTs atacaron a Royce Keys, pero R-Truth llegó al ring para golpearlos, aunque fue dominado tras un cuchillo a la garganta de parte de Talla Tonga.

Damian Priest llegó para salvar a R-Truth, aunque le dijo: «¡Todas las semanas es lo mismo! ¡Vámonos de aquí!«, dejando a Royce Keys solo.

Tama Tonga le dio una fuerte patada a la cabeza a Royce Keys y Solo Sikoa le dijo: «¡Esto no tenía que ser así, pero tú no escuchas!»