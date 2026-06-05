Jade Cargill y Michin derrotaron a Tiffany Stratton y Charlotte Flair rumbo a Summerslam

La división femenil de WWE vivió una noche agitada luego de que Rhea Ripley apareciera para hablar de su reciente victoria sobre Jade Cargill. La Campeona Femenina de WWE reconoció que el combate le dejó secuelas físicas, pero dejó claro que sigue en la cima de la división.

La celebración fue interrumpida por varias contendientes. Charlotte Flair apareció para retar a Ripley a una lucha en SummerSlam, mientras que Tiffany Stratton también expresó su interés por el campeonato. Poco después, Jade Cargill, B-Fab y Michin llegaron para encender aún más la rivalidad.

► Jade Cargill y Michin se enfrentaron a Charlotte y Tiffany

Ante la amenaza de un enfrentamiento físico, se pactó un combate por parejas con Charlotte Flair y Tiffany Stratton enfrentando a Jade Cargill y Michin.

Charlotte comenzó dominando a Michin, pero una distracción de Jade permitió que las rudas tomaran el control. A partir de ahí, Cargill y Michin trabajaron en equipo para castigar a Flair durante varios minutos.

La ex campeona logró reaccionar y finalmente entregó el relevo a Stratton, quien ingresó con energía renovada. Tiffany conectó un Alabama Slam y una Swanton Bomb que estuvieron cerca de darle la victoria a su equipo.

La recta final estuvo llena de acción. Stratton sorprendió a Jade con un springboard cutter y posteriormente evitó un primer intento de Jaded. Sin embargo, la intervención de Michin sobre Charlotte en ringside dejó a Tiffany sin respaldo.

► Momentos claves

Cargill aprovechó la situación para recuperar el control. Después de bloquear la ofensiva de la campeona de Estados Unidos, ejecutó finalmente el Jaded para conseguir la cuenta de tres y sellar la victoria de su equipo.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria fortalece la posición de Jade Cargill mientras continúa su camino en el torneo Queen of the Ring y mantiene viva su rivalidad con Rhea Ripley.

Por otro lado, Charlotte Flair dejó claro que quiere una oportunidad titular en SummerSlam, mientras Tiffany Stratton también busca abrirse paso hacia el campeonato. La campeona observó todo desde fuera de acción debido a sus problemas físicos, pero cada vez son más las aspirantes que buscan destronarla.