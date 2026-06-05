El Grande Americano vs. Original Grande Americano, la lucha mejor valorada en la historia de WWE

Sin duda alguna, una noche que quedará marcada en la historia de la lucha libre profesional, en especial, en el territorio mexicano, ocurrió el pasado sábado, cuando dos luchadores extranjeros, Ludwig Kaiser y Chad Gable, encarnando a supuestos personajes mexicanos, dieron una gran lucha de máscara contra máscara.

► Dave Meltzer califica El Grande Americano vs. Original Grande Americano con 5.75 estrellas, la valoración más alta en la historia de WWE

El Grande Americano y el Original Grande Americano se dieron con todo, hubo referencias a luchas históricas de Triplemanía y también, se entrelazaron elementos que dieron una gran emotividad y fuerza a la lucha, además de que hubo espectacularidad con los fuertes golpes que se dieron y la gran cantidad de sangre, así como las emociones que generaron las máscaras rasgadas y la «venganza» de los luchadores que habían sido maltratados a lo largo de esta rivalidad por el Original Grande Americano.

Es por estas razones que Dave Meltzer, en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, calificó con 5.75 estrellas dicho combate de máscara contra máscara, en donde El Grande Americano desenmascaracó al Original Grande Americano, que estaba siendo representado por Chad Gable.

Así las cosas, esta es la lucha que ha recibido más y mejor calificación en la historia de WWE, la lucha más altamente valorada por Dave Meltzer en la historia de la empresa estadounidense, quedando así la lista:

1- El Grande Americano vs. Original Grande Americano; máscara vs. máscara: 5.75 estrellas.

2- Johnny Gargano vs. Adam Cole; 2 de 3 caídas: 5.5 estrellas.

3- Johnny Gargano vs. Adam Cole: 5.25 estrellas.

4- WALTER vs. Tyler Bate: 5.25 estrellas.

5- WALTER vs. Ilja Dragunov: 5.25 estrellas.

Dave Meltzer explicó así su decisión de darle 5.75 estrellas a esta lucha de máscara vs. máscara:

“El Grande Americano (Ludwig Kaiser/Marcel Barthel) derrotó al Grande Americano Original (Chad Gable/Charles Betts) en una lucha máscara vs. máscara en 33:19 minutos. Esta fue la mejor lucha de AAA que he visto en mi vida, posiblemente la mejor lucha en la historia de WWE y una lucha de nivel histórico de todos los tiempos.

“CageMatch la tiene como la segunda mejor lucha del año detrás de Hiroshi Tanahashi vs. Kazuchika Okada, y creo que eso es justo. Para WWE fue clasificada detrás de dos luchas entre WALTERe Ilja Dragunov, Bret Hart vs. Steve Austin, Johnny Gargano vs. Andrade y Walter vs. Tyler Bate como la sexta mejor lucha según sus calificaciones, aunque más temprano en la semana llegó a estar en el puesto número tres.

“También fue la lucha mejor calificada en la historia realizada en México, aunque siempre ha existido cierta infravaloración de las grandes luchas celebradas en México. Todos lo hacemos: damos por sentado los movimientos y especialmente las reacciones del público más de lo que haríamos en Japón o Estados Unidos.

“Gable lo golpeó con una guitarra antes de que comenzara la lucha, algo tomado de la victoria de máscara de Rayo de Jalisco Jr. sobre Cien Caras en 1990, una de las luchas más famosas en la historia de la lucha libre. Algunos cuestionaron si era coincidencia, pero no lo fue.

“Kaiser respondió lanzándolo contra el poste y luego hizo un tope. Kaiser conectó unas patadas voladoras sobre el piso y preparó una mesa. Gable aplicó un Olympic Slam desde los escalones del ring y fue directamente por la máscara.

“Kaiser aplicó un Emerald Flowsion desde la ceja del ring atravesando una mesa. Gable atrapó a Kaiser con un Ankle Lock y luego le aplicó un súplex sobre el piso.

«Gable lo golpeó con un pedazo de la mesa rota. Kaiser comenzó a sangrar. WWE rara vez permite sangre, pero lo hace en casos extremos, lo cual demuestra la prioridad que esta lucha tenía para ellos.

“El público estaba completamente enloquecido por cada golpe. Kaiser fue por la máscara. Luego estampó el rostro de Gable contra los escalones del ring.

“Kaiser tenía la lucha ganada cuando The Creeds, bajo máscaras como Julio y Bruto, interfirieron. Ambos le aplicaron un doble chokeslam a Kaiser.

“Julio lanzó a Kaiser contra la mesa de comentaristas. Kaiser regresó con un cabezazo volador para una cuenta cercana a tres.

“Rayo y Bravo aparecieron corriendo. Se fueron a los golpes con los Creedos, como les llaman. Rayo golpeaba a los Creedos con un palo de kendo. Bravo se lanzó desde el balcón sobre Gable y los Creedos.

“Luego Gable fue tras Ojitos de Huevo, el famoso comediante ciego que había estado involucrado en un segmento con Gable durante la rivalidad. Ojitos golpeó a Gable con su bastón.

“Kaiser aplicó un blockbuster desde la ceja del ring. Un hombre enmascarado corrió hacia el ring y golpeó a Gable en la cabeza con una guitarra que explotó al impacto.

“Luego se desenmascaró y resultó ser Pimpinela Escarlata, a quien Gable había lesionado durante la construcción de esta rivalidad.

“Kaiser tomó una cuerda de toro, pero Gable le dio un golpe bajo y comenzó a azotarlo con ella. Gable lo estaba ahorcando con la cuerda y luego le aplicó un curb stomp sobre una silla.

“Andrea Bazarte, novia de Kaiser, apareció corriendo con un boleto para sentarse en primera fila y comenzó a animarlo. La gran pregunta es por qué apareció tan tarde en la lucha más importante de la carrera de su novio.

“Kaiser la vio y comenzó una gran remontada mientras ella lo alentaba.

“Kaiser tomó la cuerda de toro y luego aplicó un Sister Abigail DDT sobre una silla.

“Para ese momento, Gable estaba cubierto de sangre y aun así resistió la cuenta.

“Gable respondió con un súplex contra la esquina y luego un moonsault, pero Kaiser sobrevivió.

“Gable conectó cinco silletazos directos al tobillo. Kaiser regresó aplicando La Cavernaria, la famosa llave de rendición creada por Cavernario Galindo, uno de los más grandes villanos de todos los tiempos.

“Gable convirtió eso en un Ankle Lock, pero Kaiser logró escapar.

“La historia era que el tobillo izquierdo de Kaiser estaba destruido y colapsó cuando intentó derribar a Gable.

“Gable aplicó un Chaos Theory Súplex, pero Kaiser volvió a resistir.

“Gable falló un tackle y terminó impactándose contra el poste. Kaiser aprovechó y conectó su cabezazo volador para conseguir la victoria.

“*****3/4”.