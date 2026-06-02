Pete Dunne fue el productor de la lucha estelar de AAA Noche de los Grandes

Mientras The Undertaker y Jeremy Borash se llevan la mayoría de los reflectores por la exitosa producción de AAA Noche de los Grandes, hay un nombre que ha quedado en las sombras y que merece todo el reconocimiento: Pete Dunne.

De acuerdo a Ernesto Ocampo en su cuenta de X, Pete Dunne fue el productor (match producer/agent) de la lucha de máscara contra máscara entre El Grande Americano y el Original Grande Americano.

► El ‘Bruiserweight’ Pete Dunne, talentoso luchador y productor

Dunne, quien trabaja regularmente como productor de AAA, aportó su experiencia para armar una de las luchas mejor estructuradas del año, pues captó el estilo de los choques de apuestas en México, incluyendo un homenaje a uno de los más célebres: Rayo de Jalisco Jr. vs. Cien Caras y su famoso guitarrazo. Claro que esta y otras ideas vinieron de varias fuentes. Todo el equipo creativo y los propios protagonistas del encuentro pusieron su granito de arena para lograr algo que, aunque es común en México, nunca se había visto en el ecosistema de WWE.

Alguien a quien no le ha dado crédito por la lucha de El Grande Americano vs. Original Grande Americano en #AAANocheDeLosGrandes es a Pete Dunne, quien fue el productor de ese match. — Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw) June 2, 2026

Muchos fans y periodistas han elogiado la calidad de esa lucha, y la consideran desde ya como la mejor del año, pero le dan demasiado crédito al Undertaker. Pocos han mencionado el rol clave que juegan los productores como Dunne, quien además participó en la lucha misma, pues él es quien está tras la máscara de Rayo Americano.