Marigold: Seri Yamaoka se lesiona, pierde título y causa baja por 6 meses

La mala fortuna parece perseguir a Marigold, ya que una de sus luchadoras más prometedoras, Seri Yamaoka, estará fuera de circulación por lesión.

► Seri Yamaoka causará baja por seis meses

Seri Yamaoka se dislocó el hombro el 28 de mayo, durante el evento «Shining Attack 2026» que tuvo lugar en Shinjuku FACE, durante un combate por el Campeonato Mundial Femenino del Imperio Británico (BEW).

Yamaoka defendía el cinturón por primera vez contra Maddy Morgan. Aproximadamente a los cuatro minutos del combate, Yamaoka intentó una patada voladora sobre Morgan, la cual conectó, pero cayó sobre su hombro izquierdo, lo que le provocó una dislocación. El combate se detuvo y Morgan fue declarada nueva campeona. Yamaoka abandonó el recinto en camilla y fue trasladada en ambulancia a un hospital.

Más tarde, Yamaoka reveló que había sido propensa a las dislocaciones de hombro desde que estaba en la escuela secundaria, pero que siempre había optado por no someterse a cirugía. Por recomendación médica, la luchadora deberá someterse a una cirugía siendo esta la mejor opción.

Seri Yamaoka escribió en sus redes sociales:

Debido a la dislocación que sufrí recientemente, he decidido someterme a una cirugía de hombro. Lamento mucho la larga ausencia que esto me ocasionará. La primera vez que me disloqué el hombro fue cuando estaba en sexto grado. Se convirtió en un problema recurrente, y aunque siempre pensé que eventualmente necesitaría cirugía, no me había decidido hasta ahora. Tomé esta decisión después de consultar con mi familia, mi médico y las personas que me rodean, pensando en mi futuro. Será una larga ausencia, pero trabajaré duro para regresar de manera positiva y sostenible. Seguiré actualizando mis redes sociales, así que me encantará que las revisen. Tengo muchísimos sueños que quiero lograr en mi carrera de lucha libre profesional. Por eso mismo voy a recuperarme de esta lesión y volver al ring en plena forma. Cuando regrese, seré un Seri completamente diferente al que soy ahora. Por favor, espérenme.

Por su parte, Mairgold también habló de la cirugía de la joven, que tendrá lugar el 9 de junio:

Se ha decidido la cirugía de Seri Yamaoka, diagnosticado con seis meses para el regreso. Seri Yamaoka, quien dislocó su hombro izquierdo en el evento de Shinjuku FACE del 28 de mayo, fue examinada por un especialista médico y fue diagnosticada con inestabilidad traumática de la articulación del hombro izquierdo. El nombre de la cirugía es una estabilización bajo artroscopia, y la fecha de la cirugía se ha fijado para el 9 de junio. Se espera que tome alrededor de seis meses para su regreso. Por favor, pedimos su comprensión.

Seri Yamaoka se suma a las estrella de Marigold que también están fuera de acción por lesiones: Mayu Iwatani, Victoria Yuzuki y Erina Yamanaka.