Marigold: Resultados «Shining Attack 2026» Maddy Morgan es campeona

En la penúltima fecha de la gira «Shining Attack 2026«, Marigold llegó al Shinjuku FACE en una función donde se disputó un campeonato.

► «Shining Attack 2026»

En lucha de cuatro contra cuatro, Darkness Revolution (CHIAKI, Misa Matsui, Nagisa Nozaki y Rea Seto) fueron contundentes ante Angel Hayze, Mai Sakurai, Nao Ishikawa y Natsumi Showzuki.

En la semifinal de parejas, Jessie Jackson y Nightshade mostraron su coordinación y contundencia ante Chika Goto y Miku Aono.

En el turno estelar, Seri Yamaoka expuso por primera vez el Campeonato Femenino BEW ante la joven Maddy Morgan. Apenas había transcurrido cinco minutos de acciones cuando Morgan conectó una patada voladora a su oponente. Sin embargo, al caer sobre la lona, ​​Yamaoka se quejó de un dolor intenso en el brazo derecho. El réferi la atendió y rápidamente dio por terminado el combate. De esta forma, Morgan se coronó como la nueva campeona. De inmediato llegó el servicio médico y Seri Yamaoka fue trasladada en camilla hacia un centro hospitalario donde más tarde se confirmó su lesión.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD SHINING ATTACK 2026», 28.05.2026

Shinjuku FACE

245 Espectadores

1. Komomo Minami y Nagisa Tachibana vencieron a Yuuka Yamazaki y The Lady AI (12:08) con un Pinfall de Tachibana sobre AI.

2. 3 Way Match: Syoko Koshino venció a Hummingbird y Megaton (7:05) con un Liner Splash sobre Hummingbird.

3. Nagisa Nozaki, Misa Matsui, CHIAKI y Rea Seto vencieron a Mai Sakurai, Natsumi Showzuki, Nao Ishikawa y Angel Hayze (12:44) nach einer Knee Attack de Matsui sobre Ishikawa.

4. Nightshade y Jessy Jackson vencieron a Miku Aono y Chika Goto (12:58) con una Neck-Hanging Bomb de Nightshade sobre Aono.

5. BEW Women’s Title: Maddy Morgan venció a Seri Yamaoka (c) (4:41) por detención arbitral (lastimadura del hombro izquierdo) – conquistando el título .