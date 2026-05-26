Marigold: Resultados «Shine Forever 2026 ~A Glorious Celebration~» Segundo aniversario

Marigold llegó al Ota City General Gymnasium con su evento «Shine Forever 2026 ~A Glorious Celebration~«, con el que conmemoró dos años de existencia.

► «Shine Forever 2026 ~A Glorious Celebration~»

La legendaria Dump Matsumoto estuvo presente como invitada especial para enfrentar en mano a mano a Megaton, a quien superó en cinco minutos de acciones.

En choque entre jóvenes promesas de la nueva generación, Seri Yamaoka doblegó a Senka Akatsuki de Marvelous.

Chika Goto y Kouki Amarei se convirtieron en las nuevas poseedoras del Campeonato de Parejas Marigold Twin Star al derrotar a Misa Matsui y CHIAKI. Darkness Revolution fallaron en su séptima defensa.

Utami Hayashishita disputó su último combate en Marigold, marcando así su salida oficial de la empresa. Hayashishita formó equipo con Takumi Iroha y Maddy Morgan, enfrentándose a Miku Aono, Mai Sakurai y MIRAI. Sin embargo, Sakurai fue quien se alzó con el triunfo al capturar a Hayashishita y castigarla con una Powerbomb para ganar.

Los resultados completos son:

Marigold «MARIGOLD SHINE FOREVER 2026 ~A GLORIOUS CELEBRATION~», 23.05.2026

Ota City General Gymnasium

1,230 Espectadores

0. Hummingbird venció a The Lady AI (6:27) con un Modified Ground Octopus Hold.

1. Komomo Minami y Nagisa Tachibana vs. Shinno y Yuuka Yamazaki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

2. Chi Chi venció a Rea Seto (10:28) con un Backdrop Suplex.

3. Nagisa Nozaki, Nyla Rose , Nightshade y Johnnie Robbie vencieron a Natsumi Showzuki, Nao Ishikawa, Syoko Koshino y Angel Hayze (10:35) con un Chokeslam de Rose sobre Ishikawa.

4. Dump Matsumoto venció a Megaton (5:01) con un Lariat.

5. New Generation Rival Showdown: Seri Yamaoka venció a Senka Akatsuki (13:07) con un Aoki Clutch.

6. Marigold Twin Star Title: Chika Goto y Kouki Amarei vencieron a Misa Matsui y CHIAKI (c) (16:10) con una Amethyst Butterfly de Amarei sobre CHIAKI – conquistando el título.

7. 2nd Anniversary Special Six Woman Tag Match: Miku Aono, Mai Sakurai y MIRAI vencieron a Utami Hayashishita, Takumi Iroha y Maddy Morgan (25:18) con una Running Powerbomb de Sakurai sobre Hayashishita.