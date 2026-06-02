Mick Foley habla sobre su salida de WWE por sus vínculos con Donald Trump

Mick Foley, quien recientemente dejó WWE y se integró a AEW, fue entrevistado por Ariel Helwani, y habló sobre su decisión de decirle adiós a la empresa que fue su casa por tres décadas.

Foley detalló los motivos personales y éticos que lo llevaron a renunciar a su contrato de Leyendas y a perder jugosas apariciones durante la semana de WrestleMania.

► «No podía verme al espejo antes de ir a la cama»

«Sentí que porque tenía un contrato de Leyendas, y porque mi nombre ha estado asociado con WWE durante más de 30 años, estaba siendo cómplice con mi silencio. Me di cuenta de que al renunciar a dos trabajos realmente fáciles y muy bien pagados durante la semana de WrestleMania con WWE, tendría que trabajar 24 horas por mi cuenta para ganar lo que podría haber ganado en seis, y estoy bien con eso.

«Hice lo que sentí que era correcto para mí. Amo esa compañía; no voy a denigrarla. Simplemente no creí que siguiera encajando en ella. No parecía ser algo que me permitiera mirarme en el espejo antes de irme a la cama».

La asociación de la empresa con el presidente Donald Trump le generaba un conflicto moral imposible de ignorar. No es sólo que Linda McMahon esté en el gabinete y Triple H en un consejo de fitness; ahora el mismo Trump es accionista de TKO, además de que UFC, empresa hermana de WWE, es más trumpista que un poblado rural sureño.

Foley había expresado su molestia pública con Trump por diversas políticas, como la migratoria y los excesivos abusos del ICE, además de comentarios de Trump sobre el fallecimiento del cineasta Rob Reiner, y decidió no renovar su contrato con WWE.