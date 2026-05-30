Trump compró acciones de TKO mientras promueve UFC en la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adquirió entre 15,001 y 50,000 dólares en acciones de TKO Group Holdings, la compañía propietaria de UFC y de WWE, el 25 de marzo de 2026. Esto ocurrió mientras promovía activamente el evento de artes marciales mixtas que se celebrará el 14 de junio en los terrenos de la Casa Blanca, coincidiendo con su 80º cumpleaños y las celebraciones del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Según la divulgación financiera presentada el 12 de mayo y revisada por HuffPost, la compra se realizó semanas antes de que comenzara la construcción de una estructura temporal en el Jardín Sur para albergar el evento UFC Freedom 250. Trump ha promocionado el show como «el mayor espectáculo de la Tierra». Será presenciado en el lugar por 4,000 espectadores, la mayoría soldados.

► Conflicto de intereses

Organizaciones como Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) han calificado la situación como uno de los peores conflictos de interés imaginables. Jordan Libowitz, de CREW, declaró:

«Usar la Casa Blanca para promover una empresa cuyas acciones compraste mientras la promocionas es uno de los peores conflictos de interés que se pueden imaginar. La agenda de esta administración parece comenzar y terminar en cómo enriquecer a Donald Trump».

Norm Eisen, exabogado de la Casa Blanca durante la administración Obama, agregó que este «desperdicio extravagante de dinero y tiempo gubernamental» no solo distrae del trabajo real del gobierno, sino que generará «un beneficio pecuniario directo para el presidente».

UFC, bajo el liderazgo de Dana White —un aliado de larga data de Trump—, invertirá alrededor de 60 millones de dólares en el evento. Promoverá peleas como Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por el título ligero y Alex Pereira vs. Ciryl Gane por el título interino de peso completo. La compañía también cubrirá los costos de restauración del Jardín Sur.

Esta no es la primera vez que Trump compra acciones de empresas que luego promociona o que se benefician de decisiones de su administración. El uso de la presidencia para impulsar intereses personales representa un nivel de enriquecimiento sin precedentes en la historia moderna de EE.UU.