AEW Collision se emite este sábado desde el Von Braun Center en Huntsville, Alabama (anteriormente conocido como Huntsville Civic Center y Von Braun Civic Center) coliseo con capacidad para 9,500 aficionados, y casa de los Alabama-Huntsville Chargers de la NCAA.

► El miércoles pasado en AEW Collision

Jon Moxley, PAC y Will Ospreay vencieron a The Rascalz (Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed) ⭐⭐⭐⭐½ Andrade el Ídolo venció a Ace Austin (DM) ⭐⭐⭐⭐ LIGHTS OUT PHILLY STREET FIGHT: Kris Statlander venció a Hikaru Shida ⭐⭐⭐⭐⭐

► Este sábado en AEW Collision

Konosuke Takeshita logró ganar el Campeonato Internacional AEW tras derrotar a Kazuchika Okada en Double or Nothing. Las tensiones entre ambos dentro de la Don Callis Family databan de 2025, cuando Okada usó ilegalmente un destornillador para eliminar a Takeshita en las semifinales del Continental Classic. La revancha llegó, el título también. Pero la celebración duró exactamente lo que tardó Kyle Fletcher en aparecer. Takeshita, ahora como consentido de los fans, se ha vinculado a The Conglomeration contra sus excompañeros de la Don Callis Family. Su primera defensa será ante uno de los miembros de los Death Riders: Daniel García, uno de los mejores luchadores científicos del elenco. El primer capítulo del nuevo reinado empieza, aunque seguramente Kyle Fletcher estará cerca.

En otra lucha titular veremos a The Conglomeration (Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly) defender el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante la Don Callis Family (Rocky Romero, Trent Beretta y Lance Archer).

En parejas, los Death Riders (Jon Moxley y PAC) se medirán con The Infantry (Carlie Bravo y Shawn Dean).

The Gunns (Austin Gunn y Colten Gunn) enfrentarán a The Dogs (David Finlay y Clark Connors).

Hazuki, estrella de Stardom, debutará en AEW enfrentando a Maya World. Dado que en el Torneo de la Fundación Owen Hart, Hazuki luchará contra Persephone, ésta estará en la mesa de comentaristas.

Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) ofrecerán un Five Minute Eliminator a TayJay (Tay Melo y Anna Jay).

Además, el Campeón de Lucha Pura ROH, Lee Moriarty, entrará en acción.