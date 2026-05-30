Lucha Libre AAA se emite este sábado desde la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, local con capacidad para 17,599 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) retuvo ante Rey Fénix (*** 1/2) Los Americanos (Rayo Americano y Bravo Americano) vs. Los Americanos Hermanos (Julio Credo y Bruto Credo): sin ganadores (****)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

La lucha más importante que AAA ha presentado desde que fue adquirida por WWE se vivirá esta noche en Monterrey. La intensa rivalidad entre El Grande Americano y El Original Grande Americano llega a su clímax. Esta historia ha sido una de las más exitosas de los últimos tiempos, pues aunque en Estados Unidos no tenía pies ni cabeza, en México El Grande Americano se transformó en un ídolo gracias a su manejo del español y conocimiento de la cultura mexicana, eso mientras El Original Grande Americano era cada vez más odiado por ser una burla a todo el país. Quien pierda esta noche se tendrá que despojar de la máscara, y aunque las identidades de ambos son bien conocidas, los fans mexicanos han decidido pasarlo por alto debido a la pasión mostrada por El Grande Americano. Es una situación rara, única en su género, pero, de alguna forma, emocionante.

Laredo Kid y Rey Fénix se enfrentarán nuevamente por el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA, buscando terminar un fuerte pique. Fénix ganó el mano a mano no titular en Querétaro el 2 de mayo, mientras que Laredo Kid retuvo el título en la revancha del 23 de mayo en el Juan de la Barrera. Esta noche es el tercer encuentro, el definitivo, y sólo uno saldrá como campeón.

Dorian Roldán confirmó que Hijo del Vikingo recibirá la oportunidad por el Campeonato Latinoamericano AAA ante Hijo de Dr. Wagner Jr. Vikingo lleva meses siendo saboteado por Mini Vikingo —que le costó el Megacampeonato en Rey de Reyes y el Campeonato Intercontinental de WWE en el episodio del 11 de abril—, y la rabia acumulada de esas dos derrotas es el combustible más peligroso que puede existir para un luchador de su calibre.

El Campeonato Mundial de Parejas AAA estará en juego cuando Psycho Clown y Pagano lo expongan ante los War Raiders (Ivar y Erik). En las últimas semanas han habido muchas fricciones entre los mexicanos, dado que Psycho Clown creyó que Pagano estaba detrás de los ataques contra los demás integrantes de los Psycho Circus. A pesar de las sospechas, Pagano ayudó a Psycho cuando era atacado por los vikingos, quedando la gran duda sobre su culpabilidad.