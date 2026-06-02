JBL: «El Grande Americano no debe volver a WWE, sino quedarse en AAA»

Aunque El Grande Americano vivió el pasado sábado una de las mejores noches de su vida, al desenmascarar a El Grande Americano Original, que resultó ser Chad Gable, los fans, especialmente en México, quedaron muy confundidos.

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Todo porque el pasado lunes en WWE Raw, El Grande Americano apareció durante los comerciales en el show emitido en Netflix para promocionar que, tras dicha edición de Raw, se iba a emitir al completo su lucha de Máscara contra Máscara.

Sin embargo, El Grande Americano no apareció en la televisión de Raw, generando molestia y preocupación a los fans.

Aunque, en la más reciente edición del videopodcast Something to Wrestle with Bruce Prichard, JBL, comentarista de AAA en inglés, dijo que entiende en parte lo ocurrido, pues es difícil que un personaje así pueda conectar con los fans en Estados Unidos, tanto como lo logró hacer en México. Estas fueron sus palabras:

“Quiero que se quede en México. No tengo ninguna duda al respecto. Es difícil conectar con el público. Es difícil hacerlo en cualquier lugar. Si alguien puede conectar en cualquier parte, no me importa si es Tennessee, Japón, Puerto Rico o México. No importa. Si puedes conectar con la gente, eso es muy difícil de lograr. Él es la mayor estrella en México ahora mismo, y eso es increíble.

«Yo aprovecharía esta ola de AAA. No sé qué viene después para ellos. No tengo información interna sobre esto, así que no estoy revelando nada de reuniones ni nada por el estilo. Pero creo que van a conseguir un muy buen acuerdo televisivo pronto.

«Ya tienen un buen acuerdo con FOX desde México hacia el sur, hasta Sudamérica. Creo que conseguirán otro acuerdo televisivo. ¿Y qué querrías ser tú? Querrías ser la mayor estrella de ese nuevo acuerdo y una de las razones por las que lo consiguieron. Creo que es una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar. Yo me quedaría en México…

“Él puede hacer una fortuna en México. Parte del dinero vendrá de la lucha libre y mucho vendrá de las oportunidades allá. Ellos adoptaron a ese hombre, y mi consejo sería quedarse donde las cosas están bien”.