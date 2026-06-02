El pasado abril, Carlos Silva fue bastante explícito a la hora de aclarar que, hasta nuevo aviso, ningún talento de TNA se enfrentaría a uno de AEW, tras aquella cancelación del previsto Ricochet vs. Leon Slater. Pero más allá de ello, tal «veto» no impide que veamos a talentos de ambas compañías compartir carteles.

Dos días atrás, vimos a MJF y Bear Bronson ser parte de Better Than You, show de WrestlePro (pronto daremos cuenta del mismo con nota de resultados). Y como nueva muestra, Kris Statlander competirá bajo los mismos focos que Mustafa Ali el próximo 5 de julio, cuando APC presente su siguiente evento, Triumph In Paris, desde el Palais Des Sports Maurice Thorez en Nanterre (Francia), según anunció el sábado la promotora durante su más reciente velada, Grand Casino. Sin rival todavía confirmada, parece que Statlander se medirá a JGU, actual Campeona APC, pues en el vídeo del anuncio, esta protagonizó la introducción.

«The Cosmic Killer» hará así su debut sobre la escena gala, marcando un nuevo hito para su bagaje independiente, que durante el último año se ha ampliado también por sus implicaciones en EVE, cuyo Campeonato Internacional ostenta desde el pasado julio. Este viernes la veremos luchar contra Miyu Yamashita en EVE 150: History Makers, Rule Breakers.

Statlander viene de fracasar en su intento de recuperar el Campeonato Mundial Femenil AEW en Double or Nothing 2026 y de vencer a Hikaru Shida durante el episodio de Collision del 27 de mayo.

► APC Grand Casino: resultados

Seguidamente, todo lo que dio de sí Grand Casino, celebrado en el Studio Jenny de Nanterre (Francia), donde, hablando de AEW, compitió Ricochet.

Nate Prince derrotó a Calum Black. Ambos venían de perder; Prince en Made In Heaven y Black en Breakpoint. Ganas de resarcirse, pues, y la mayor experiencia del irlandés le permitió tomar ventaja. Aunque no le duró demasiado, porque la potencia física de Prince fue aquí factor decisivo, y luego de un tremendo Lariat y una Powerbomb que no le resultaron suficientes para vencer, el joven integrante de Idolatry endosó varios golpetazos a la nuca de Black, dejándolo grogui y rematándolo con su Hidden Blade antes de que transcurrieran 10 minutos de lucha. ♠♠♠1/2

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS APC: Starboyz (Lio Jayce y Jadon Carter) derrotaron a Bad Terms (André Levissieux y Vinzo). Según APC, Starboyz y Bad Terms se ganaron luchar por una tentativa gracias a sus actuaciones durante el Gauntlet de Made In Heaven. Varios procedemientos rudos pusieron por delante a Bad Terms en la primera mitad, incapaces de contrarrestar de otra manera la velocidad de Starboyz. Muchos intentos de pin sobre Carter, hasta que Jayce tuvo un «hot tag»… cercenado por Bad Terms, quienes se sacaron un combo de dos Headbutts (uno de ellos en modo Coast To Coast, algo que se ve pocas veces) sobre el Starboy. 1, 2… salve de Carter. Y en una acción muy rápida, como no podía ser de otra forma hablando de Starboyz, estos emboscaron a Levissieux tras sacar del ring a Vinzo y lo remataron con una Lanza y el 450 de Carter para ponerlo de espaldas planas. Eléctrica lucha que los implicados supieron hacer emocionante. Aquí hay saga de combates para muchos años. ♠♠♠♠

TRIPLE AMENAZA: Leedz Lewis derrotó a Cian Noonan y TLB. Antes del inicio, el Gerente General de APC, Pete Balek, informó vía vídeo que habría un tercer competidor en liza: TLB (actual máximo monarca de CACC), quien no luchaba para APC desde 2023 y fue ovacionado. Un punto en modo esprint, porque tras apenas siete minutos, donde los tres tuvieron su hueco para sacar los «highlights» de sus respectivos repertorios, Lewis endosó el Starship Pain sobre TLB y lo cubrió. El pasado mes, Noonan fue parte de unos «tryouts» de WWE y aquí se libró de la derrota directa. ♠♠♠1/4

Se anunció que Mustafa Ali defenderá el Campeonato Internacional TNA en el próximo show de APC, Triumph In Paris (5 de julio).

CAMPEONATO EUROPEO APC: Erin Ordo (c) derrotó a Connor Mills para retener el título. Mills se presentó con la camiseta del Arsenal FC, rival del PSG en la final de la Champions League, ganándose el odio de parte de la fanaticada, porque otra parte le dio su apoyo. Mills tuvo como principal objetivo acortar todo lo posible la distancia entre él y Ordo para así, obviamente, tenerlo bajo control con su llaveo. Pero el campeón no se lo puso fácil, y transcurridos pocos minutos el inglés ya presentaba la frente abierta y la nariz ensangrentada. Mills hizo el combate que habría hecho Nigel McGuinness en sus años mozos, Rebound Lariat incluido, pero cambiando el London Dugeon por el Ankle Lock, que aplicó desde todos los ángulos posibles. El curso de las hostialidades cambió cuando Ordo contrarrestó un intento de doble patada en el esquinero, convirtiéndolo en un Croyt’s Wrath. A partir de aquí, Mills quedó a merced de Ordo, quien seguidamente le endosó un doble pisotón mientras el «True Grit» se encontraba situado sobre la tercera cuerda y lo remató con un Curb Stomp. 1, 2 y 3: séptima defensa de Ordo desde que conquistara la

presea en APC Anniversary XXII. ♠♠♠♠

Mustafa Ali defenderá el Campeonato Internacional TNA ante Ordo en Triumph In Paris.

Mecca derrotó a Josh T. Mecca se impuso a Nate Prince en Made In Heaven y T quiso ajustar cuentas en honor de su colega de Idolatry, con un Mecca cada vez más cegado por su ira hacia Kuro. La diferencia de peso resultaba aquí notable, y en los primeros minutos T fue un pelele a manos de Mecca. Pudo reponerse T durante un breve compás, donde aplicó varios topes y ganó presencia en el combate, sin volver ya a ser dominado por su rival, con muy buenos contrarrestos, como un Cutter en pleno vuelo o un doble pisotón cuando Mecca buscaba un lazo al cuello en un esquinero. Luego la lucha se puso fea, cruda, con T entrando en un intercambio directo de golpes, del que evidentemente no podía salir victorioso, aunque se sacara un espectacular Torture Rack transicionado en Powerbomb que puso en pie al Studio Jenny. Esta resiliencia hizo que en la última secuencia, Mecca mostrara sus respetos a T y lo abrazara antes de aplicarle una definitiva Ganso Bomb. ♠♠♠♠

CAMPEONATO DE PAREJAS APC: Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti) (c) derrotaron a La Tactique (Thiago Montero y Griff) por DQ (Suplex Republix retuvieron el título). La Tactique se ganaron su oportunidad en Made In Heaven. Las interacciones entre Bolat y Griff fueron espectaculares, dejando con ganas de un mano a mano. Exhibición en general de los republicanos ante unos Montero y Griff que se vieron sobrepasados y que sólo pudieron ponerse al volante mediante procedimientos rudos, cuando ya habían transcurrido casi 10 minutos de choque. Una vez rota la contienda, Borat y Eriti volvieron a llevar la iniciativa y Eriti no quiso defenestrar el brazo derecho de Montero, aprovechando entonces los rudos para

emboscar a Eriti, quien fue salvado in extremis por su colega. Seguidamente, Griff quiso golpear a Bolat con una de las correas en liza, Montero le dijo que no y en tal vacilación los republicanos aplicaron su Style Clash en estéreo al portugués. Pero este puso un pie en la primera cuerda. Bolat pretendió entonces golpearlo con una de las correas, Eriti lo convenció de que no y a cambio, defenestró, ahora sí, el brazo derecho de Montero, luego de recibir un escupitajo de su parte. Finalmente, ante el inevitable resultado, Griff pateó al réferi. ♠♠♠3/4 Una vez concluida la defensa, hubo gresca entre los protagonistas, de la que salieron mejor parados los rudos. Starboyz quisieron hacer el salve, ahuyentándolos, pero acabaron también enzarzados con los republicanos luego de que Bolat lanzara un golpe fortuito contra Jadon Carter. Pete Balek apareció en la pantalla y decretó que habría revancha entre Suplex Republik y La Tactique, añadiendo a Starboyz a la pugna.

APC anunció la presencia de Kris Statlander en Triumph In Paris.

Ricochet derrotó a Kuro. Kuro volvió a utilizar su habitual tema de entrada. Ricochet, como Connor Mills, entró ataviado con la camiseta del Arsenal FC. Ayudado por el respetable, Kuro propinó varios capones en la calva de Ricochet para abrir boca. El «All Elite», en respuesta, atacó el brazo derecho de Kuro, sabedor de que lo emplea en su remate, el Ripcord Lariat. Un duelo muy parejo, el que más de todo el show, con multitud de alternativas y alto ritmo, en el que ambos se lanzaron lo mejor de su repertorio, hasta que Ricochet, desesperado, endosó una patada en sus partes pudendas a «Mr. Hype» estilo Ric Flair cuando el árbitro estaba de espaldas. Su Vertigo no logró que Kuro estuviera tres segundos de espaldas planas, pero a continuación, su Spirit Gun sí. Ahora entiendo por qué la lucha no fue titular. ♠♠♠♠ Acabado el estelar, micro en mano, Ricochet elogió al público francés y le dijo a Kuro que más la valiera tener todavía el Campeonato APC si se enfrentaban de nuevo, pues buscaría dicho oro.

Como epílogo, Mecca hizo acto de presencia y se encaró con Kuro. Se dieron la mano, pero por la espalda, Kuro quiso golpear a Mecca con su presea. Mecca, muy vivo, lo esquivó y le endosó su Ganso Bomb. «The Big Dawg» terminó alzando el Campeonato APC entre aplausos del público. ¿Pero Kuro no era técnico otra vez?

⇒ Lucha por lucha, probablemente uno de los mejores eventos que he podido disfrutar de APC, y eso que veníamos de Made In Heaven, otra excelente velada, a la altura de Anniversary XXII y Battlestar. Menudo 2026 que está conjuntando APC, y apenas hemos llegado a su ecuador. Y no crean que el principal atractivo de la empresa está en sus estrellas invitadas. Grand Casino fue buena muestra de ello, pues la implicación de Ricochet, si bien notable, supuso realmente un punto más, considerando todo lo visto antes. Recordatorio mensual: el producto de APC es gratis. Avisados están.

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