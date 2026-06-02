Nikkita Lyons no irá al elenco estelar de WWE: seguirá en NXT

Aunque Nikkita Lyons sorprendió al mundo con su debut en 205 Live y en la lucha libre profesional en diciembre de 2021, llegando oficialmente a NXT en febrero de 2022, todavía no será llamada al elenco estelar de WWE.

► Nikkita Lyons causa buenas impresiones, pero no llegará al elenco estelar de WWE todavía

Y es que, desafortunadamente, durante estos años, su carrera ha estado con algunas lesiones; la más dura, se rompió el ligamento cruzado anterior y estuvo varios meses fuera del ring.

La semana pasada, TRNBCKL reportó que dentro de WWE, oficiales estaban mencionando a Nikkita Lyons como parte de los posibles nombres a ser llamados al elenco estelar este verano, antes o después de SummerSlam 2026.

Y aunque el reporte original decía que la idea era que Lyons pasara a formar parte de Raw directamente, ahora hay reportes encontrados.

False Finish está reportando que, aunque sí ha habido buenos comentarios en torno al nivel en el ring de Nikkita Lyons, por ahora, no será llamada a Raw. Este fue el reporte:

“False Finish ha conocido que los oficiales de WWE han quedado impresionados con el trabajo de Nikkita Lyons desde su regreso de una lesión.

«Sin embargo, no se espera que Lyons suba al roster principal en el futuro cercano. Lyons continuará trabajando tanto en EVOLVE como en NXT”.

Así las cosas, la luchadora, de 26 años de edad, deberá pasar más tiempo en NXT y EVOLVE antes de poder llegar a las grandes ligas, en el elenco estelar de WWE.