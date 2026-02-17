Resultados APC Battlestar | Kuro vs. Ricky Sosa

Starboyz (Jadon Carter y Lio Jayce) y Leedz Lewis. Lucha sin nada sobre la mesa, puro ars gratia artis, donde especialmente brilló Lewis, mostrando una vez más, pese a su poca experiencia, que hay en él un luchador distinto al habitual peso crucero, intentando siempre innovar en sus acciones. Sobre los cinco minutos de lucha, cuando Suplex Republik parecían tener tomada ya la ventaja, JGU se lesionó su rodilla izquierda, y puesto que el réferi no detuvo la contienda, los Starboyz y Lewis sacaron partido, aislando todo lo posible a la impedida. Pero JGU lo resistió todo, y si no, Bolat y Eriti se encargaron de romper algún posible pinfall o alguna rendición. En la última secuencia, JGU se bastó ella sola para sacar del ring a Jayce y Lewis y entonces emboscar a Carter con Bolat y Eriti, asistiéndolos para su remate (una suerte de Style Clash en estéreo). ♠♠♠1/2 Como poscombate, el shock: Marcus Jaw aprovechó la coyuntura y canjeó su oportunidad titular.