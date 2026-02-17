Resultados APC Battlestar | Kuro vs. Ricky Sosa

APC anuncia cambio de última hora para su evento Battlestar
- La Tactique (Thiago Montero y Griff) interrumpieron a Reda, el anunciador, y se plantaron en el ring. Griff, frustrado por no haber podido coronarse primer Campeón Europeo APC, encontró consuelo en Montero cuando este le aseguró que ganarían el Campeonato de Parejas APC. Ambos ordenaron a Reda que llamara a Suplex Republik, pero a cambio, salieron AD Leonis, buscando venganza, y después Pete Balek, antiguo Gerente General de APC, quien informó que de nuevo estaba a cargo de los shows y que habría choque de duplas para La Tactique por una oportunidad al título de duplas en el siguiente show de la empresa. Leonis presentó a su socia: Cory Zero.
- OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS APC: AD Leonis y Cory Zero derrotaron a La Tactique (Thiago Montero y Griff). Este «opener» fue a grandes rasgos una exhibición para Zero, yendo de tú a tú con los rudos e incluso salvando de una presumible cuenta de tres a Leonis. En la última secuencia, con Montero fuera del ring, Zero rodó de espaldas a Griff y valiéndose de la asistencia de Leonis, aplicando un puente, ambos cubrieron al miembro de La Tactique y obtuvieron una tentativa titular. ♠♠♠1/2 Acabado el encuentro, Suplex Republik encararon amistosamente a sus nuevos retadores.
- RETO ABIERTO: Ravage derrotó a Marcus Jaw. En el anterior show de APC, Revolution, Jaw obtuvo una oportunidad por el Campeonato Evolution. Este dato hacía pensar que el veterano elevaría al joven talento de cara a su próximo combate titular, pero el resultado fue un tanto desconcertante. Jaw no lució mal y de hecho perdió tras encajar un golpe bajo y seguidamente el remate de Ravage (una suerte de Buckshot Lariat partiendo de un esquinero), pero hay veces que el resultado importa. Sobre todo si tu rival es un veteranao como Ravage que ya no tiene nada que demostrar. ♠♠1/2
- OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO FEMENIL APC: Lauriana derrotó a Calypso y Céline Faery. Muchas alternativas en un choque muy igualado, sin que pudiera intuirse la ganadora hasta el final. Calpyso partía como la favorita de la fanaticada, y pese a resistir una Meteora de Faery, poco después, en la última interacción con Lauriana, cayó vía pin tras el remate de esta sobre los 11 minutos. ♠♠♠1/4 En las postrimerías, JGU confrontó a su nueva retadora, también amistosamente.
- CAMPEONATO EUROPEO APC: Erin Ordo (c) derrotó a Dezmond Xavier por DQ para retener el título. Estuvieron como tres minutos tanteándose y jugando con el público, al que realmente no necesitaban ganarse, pues ya había comprado el combate antes de su inicio. Ordo lució enchufadísimo, ante el que era probablemente el combate de su vida, mientras Xavier transmitía la sensación de estar pasándoselo en grande ante un público entregado, y tal combinación propició que la química se transformase en magia. Una pena que la lucha concluyera sin resultado sobre los 11 minutos como consecuencia de la intervención de Thiago Montero, enemigo de Ordo (como parte del interminable pique entre La Tactique e Idolatry), que fue sacado del ring por Xavier. Asimismo, tal «sabotaje» tuvo poco sentido si lo que Montero pretendía era perjudicar a Ordo, ya que acabó permitiéndole conservar su oro. ♠♠♠3/4 En el poscombate, Ordo y Xavier se mostraron respeto.
- Suplex Republik (Cuma Bolat, Zack Eriti y JGU) derrotaron a Starboyz (Jadon Carter y Lio Jayce) y Leedz Lewis. Lucha sin nada sobre la mesa, puro ars gratia artis, donde especialmente brilló Lewis, mostrando una vez más, pese a su poca experiencia, que hay en él un luchador distinto al habitual peso crucero, intentando siempre innovar en sus acciones. Sobre los cinco minutos de lucha, cuando Suplex Republik parecían tener tomada ya la ventaja, JGU se lesionó su rodilla izquierda, y puesto que el réferi no detuvo la contienda, los Starboyz y Lewis sacaron partido, aislando todo lo posible a la impedida. Pero JGU lo resistió todo, y si no, Bolat y Eriti se encargaron de romper algún posible pinfall o alguna rendición. En la última secuencia, JGU se bastó ella sola para sacar del ring a Jayce y Lewis y entonces emboscar a Carter con Bolat y Eriti, asistiéndolos para su remate (una suerte de Style Clash en estéreo). ♠♠♠1/2 Como poscombate, el shock: Marcus Jaw aprovechó la coyuntura y canjeó su oportunidad titular.
- CAMPEONATO EVOLUTION APC: Marcus Jaw derrotó a JGU (c) para ganar el título. Poco pudo hacer JGU, puesta de espaldas planas luego de una suerte de Golden Ratio en apenas 10 segundos. Si APC quería descargar del oro a JGU y así dejar que esta se centre en su Campeonato Femenil, creo que pudo haberlo hecho mejor. ♠1/2
- LUCHA A CUATRO BANDAS: Josh T derrotó a Nate Prince, Skaar y MBM. Pete Balek anunció in situ que la lucha se disputaría como fue anunciada, añadiendo a MBM. Y sorprendentemente, el invitado de última hora no encajó la cuenta tres. Durante toda la lucha, T y Prince, aunque amigos y compañeros en Idolatry, mantuvieron un particular pique, hasta que en los compases finales colaboraron para tumbar a Skaar, menos dominante como peso completo destructor que bajo los focos de Rixe. Sin embargo, T sorprendió a Prince con un toque de espaldas universal y se llevó el triunfo. Dinámica antesala al «main event», aunque demasiado corta. ♠♠♠ Prince no le guardó rencor a T y acabado el combate le dio la mano.
- CAMPEONATO MUNDIAL APC: Kuro (c) derrotó a Ricky Sosa para retener el título. Con su música de entrada, por encima incluso de la de Kuro, Sosa ya parecía tener ganado medio combate, y aunque «Mr. Hype» sigue manteniendo intacta su popularidad, partía como rudo, lo que le restó un poco de apoyo. Desde el inicio, un estelar generacional, y ya entre las doce cuerdas, los implicados no defraudaron. Kuro creía tener ganada la batalla tras endosarle un golpe bajo a Sosa cuando el árbitro no miraba, pero su rival se mantuvo en la pugna, y con una Ganso Bomb su cuenta se quedó en 2.99. La locura total llegó cuando al recibir un Lariat desde la tercera cuerda, seguido de un Martinete, Sosa tampoco sucumbió al pin. Los últimos minutos se convirtieron en un festival de «kickouts» y contrarrestos que pusieron al público al borde de sus asientos, como hacía tiempo no observaba en una promotora «indie». Finalmente, mediante tremenda patada en la cara y su Ripcord Lariat, Kuro puso de espaldas planas a Sosa. Eso sí, antes, este le enseñó los dedos corazones y le gritó su característico latiguillo: «Bang, Bang». Hasta los mayores detractores de este estilo de lucha hubieran vibrado con tamaño duelo. ♠♠♠♠1/2
- Como epílogo, Kuro reconoció el desempeño de Sosa y le dijo que seguramente volverían a encontrarse en Francia o en otro lugar.
⇒ Sin llegar a la redondez de su show de aniversario por esa derrota de JGU y un par de puntos que aportaron poco al global, Battlestar, haciendo honor a su título, supuso el encumbramiento de Kuro y Ricky Sosa, talentos que ya están marcando una época en la lucha libre francesa. Y por extensión, el encumbramiento de APC como un escenario imperdible para todo aficionado que quiera entender el actual resurgir del arte del pancracio sobre territorio europeo. Sí, y lo repito a expensas de sonar repetitivo: sus shows siguen emitiéndose gratuitamente vía YouTube. Aprovechen por si acaso esto cambia, porque APC merece comer ya en la misma mesa de RevPro o wXw.
♠♠♠♠1/4
