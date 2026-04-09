TNA pone distancia con AEW: vuelve la polémica

¿Recuerdan estas declaraciones de Moose el pasado verano?

«Hablo con él (Scott D’Amore) al menos una vez cada dos semanas, una vez al mes. Le va genial. Tiene su nueva promotora, MAPLE LEAF PRO [MLP]. Lo están haciendo increíble. Ojalá pudiera trabajar con ellos, pero tú sabes cómo está el negocio con TNAEllos tienen una relación con AEW y nosotros competimos con AEW, así que ya sabes cómo va ese sinsentido»

Porque precisamente el veterano gladiador de TNA es protagonista en las últimas horas de la comidilla de la comunidad luchística: tras ser confirmado que lucharía en el próximo show de MLP, Multiverse (17 de abril), TNA cambia de postura y cancela su implicación. Ya saben, el viejo parecer de «los enemigos de mis amigos son mis enemigos». 

Fightful pudo consultar el asunto directamente con Carlos Silva y este les expuso que los talentos de TNA han sido sacados de algunos shows debido a «conflictos con socios»

► Lo «indie», principal víctima

Y las repercusiones de esta postura de TNA se hacen notar más allá de MLP.

Semanas atrás, Create A Pro Wrestling anunció un duelo entre Nic Nemeth y MJF para su show del próximo 1 de mayo… que ya no se disputará. Brian Myers, uno de los principales responsables de la promotora neoyorquina (también bajo contrato con TNA), informó en las últimas horas que ahora Nemeth enfrentará a Bear Bronson, mientras que MJF se medirá a un nombre por concretar en un reto abierto

MJF, muy vocal en redes sociales, quiso pronunciarse. 

«Bueeno. 

«Nic Nemeth y TNA están asustados del Campeón Mundial AEW. 

«Lo mismo de siempre, a Carlos [Silva] no le preocupan los seguidores ni que paguen a sus talentos

«Yo seguiré estando allí, Create A Pro Wrestling.

«Vamos a ver si Nicky tiene las pelotas de aparecer en Long Island. 

«Mientras tanto. Estoy en Canadá. Ansiosamente esperando escuchar al «dios» Kenny Omega cómo intenta convencer al mundo de que no le voy a dar una paliza el 12 de abril».

Asimismo, WrestleCon también informa que el anunciado mano a mano entre Ricochet y Leon Slater para el próximo Mark Hitchcock Memorial Supershow ya no se realizará

«A pesar de haber sido previamente aprobado por todas las partes y las respectivas directivas, Leon Slater ha sido retirado de este combate una semana antes de nuestro Memorial. Tendremos más que decir próximamente, pero queríamos ser transparentes con todos los fans de manera inmediata».

Y esperen, porque hay más. Según Fightful, GCW pretendía producir bajo sus focos un MJF vs. Bear Bronson, pero TNA se interpuso. La situación, parece, ya no tendrá marcha atrás. 

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

