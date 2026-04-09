TNA pone distancia con AEW: vuelve la polémica

¿Recuerdan estas declaraciones de Moose el pasado verano?
«Hablo con él (Scott D’Amore) al menos una vez cada dos semanas, una vez al mes. Le va genial. Tiene su nueva promotora, MAPLE LEAF PRO [MLP]. Lo están haciendo increíble. Ojalá pudiera trabajar con ellos, pero tú sabes cómo está el negocio con TNA. Ellos tienen una relación con AEW y nosotros competimos con AEW, así que ya sabes cómo va ese sinsentido»
Porque precisamente el veterano gladiador de TNA es protagonista en las últimas horas de la comidilla de la comunidad luchística: tras ser confirmado que lucharía en el próximo show de MLP, Multiverse (17 de abril), TNA cambia de postura y cancela su implicación. Ya saben, el viejo parecer de «los enemigos de mis amigos son mis enemigos».
Fightful pudo consultar el asunto directamente con Carlos Silva y este les expuso que los talentos de TNA han sido sacados de algunos shows debido a «conflictos con socios».
► Lo «indie», principal víctima
Y las repercusiones de esta postura de TNA se hacen notar más allá de MLP.
Semanas atrás, Create A Pro Wrestling anunció un duelo entre Nic Nemeth y MJF para su show del próximo 1 de mayo… que ya no se disputará. Brian Myers, uno de los principales responsables de la promotora neoyorquina (también bajo contrato con TNA), informó en las últimas horas que ahora Nemeth enfrentará a Bear Bronson, mientras que MJF se medirá a un nombre por concretar en un reto abierto.
MJF, muy vocal en redes sociales, quiso pronunciarse.
Welp.— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) April 8, 2026
Nic Nemeth and TNA are afraid of the AEW World Champion.
Shame old, Carlos doesn’t care about the fans or his roster getting paid.
I’ll still be there @CreateAPro
Let’s see if Nicky still has the balls to show up to Long Island.
In the meantime. I’m in Canada.…
«Bueeno.
«Nic Nemeth y TNA están asustados del Campeón Mundial AEW.
«Lo mismo de siempre, a Carlos [Silva] no le preocupan los seguidores ni que paguen a sus talentos.
«Yo seguiré estando allí, Create A Pro Wrestling.
«Vamos a ver si Nicky tiene las pelotas de aparecer en Long Island.
«Mientras tanto. Estoy en Canadá. Ansiosamente esperando escuchar al «dios» Kenny Omega cómo intenta convencer al mundo de que no le voy a dar una paliza el 12 de abril».
Asimismo, WrestleCon también informa que el anunciado mano a mano entre Ricochet y Leon Slater para el próximo Mark Hitchcock Memorial Supershow ya no se realizará.
Despite being previously cleared by all parties and respective management, Leon Slater has been pulled from this match one week prior to our Memorial event. We will have more to say at a later time, but we wanted to be immediately transparent to all fans. https://t.co/O1v7yrmyvd— WrestleCon (@wrestlecon) April 9, 2026
«A pesar de haber sido previamente aprobado por todas las partes y las respectivas directivas, Leon Slater ha sido retirado de este combate una semana antes de nuestro Memorial. Tendremos más que decir próximamente, pero queríamos ser transparentes con todos los fans de manera inmediata».
Y esperen, porque hay más. Según Fightful, GCW pretendía producir bajo sus focos un MJF vs. Bear Bronson, pero TNA se interpuso. La situación, parece, ya no tendrá marcha atrás.
- Resultados TNA Thursday Night iMPACT! (02-04-2026) | Superluchas
- AEW DYNAMITE 8 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Superluchas