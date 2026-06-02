WWE emitió en Netflix la lucha de los Grandes Americanos, pero con un gran cambio

Después de la emisión de Monday Night Raw de este lunes, WWE decidió emitir en Netflix la lucha de máscaras entre El Grande Americano y el Original Grande Americano, esto después de las buenas críticas que logró ese duelo celebrado el sábado como lucha estelar de AAA Noche de los Grandes.

Sin embargo, aunque WWE mantuvo la narración original en inglés con Corey Graves y JBL, en la versión en español quienes aparecieron como comentaristas fueron Marcelo Rodríguez y Jerry Soto, a pesar de que la narración original es con José Manuel Guillén y Roberto Figueroa.

Esto fue criticado por Ernesto Ocampo en un post de X:

Después de #WWERaw, WWE está emitiendo en Netflix la lucha de máscaras de El Grande Americano contra Original Grande Americano. Lo malo es que es con los comentarios de Marcelo Rodríguez y Jerry Soto, en vez de dejar la narración original de José Manuel Guillén y Roberto… pic.twitter.com/gx9t1VFD3p — Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw) June 1, 2026

► Reacciones de la comunidad luchística.

El post, que hasta el momento acumula más de 60 mil vistas, rápidamente generó decenas de interacciones. Una de las más destacadas fue la de LuchaBlog, quien calificó a esta decisión no sólo como «extraña», sino también como «preocupante».

what a strange and concerning decision https://t.co/nLLw67wwVa — luchablog (@luchablog) June 1, 2026

Otros usuarios coincidieron con la crítica y profundizaron en las diferencias de estilo:

@victormreav: «Hablando de las narraciones en español de WWE/AAA en términos futbolísticos: en AAA tenemos a Martinoli y Luis García comentando las luchas, mientras que en WWE tenemos a dos Luis Garcías. Es por eso la diferencia abismal entre ambos productos».

«Hablando de las narraciones en español de WWE/AAA en términos futbolísticos: mientras que en WWE tenemos Es por eso la diferencia abismal entre ambos productos». @AlonsoTD13: «Coincido, la narración con Jerry y Marcelo l e quitó potencia y lo volvió aburrido. […] Figueroa realmente sí es un buen narrador y su voz y comentarios quedan perfectos para la AAA, Guillén ni se diga».

«Coincido, la narración con Jerry y Marcelo l […] Figueroa realmente sí es un buen narrador y su voz y comentarios quedan perfectos para la AAA, Guillén ni se diga». @monn0ge: «Es la tercera vez que veo la lucha y SÍ, la original es la mejor, tiene más emoción, mayor sentimiento, más seriedad. Marcelo y Jerry parece que le narran la lucha a niños o gente pendeja, se la pasan jugando».

Algunos especularon sobre posibles razones detrás del cambio en tono de burla: ¿Fue para modificar referencias a The Undertaker por menciones a Triple H?

Otros usuarios añadieron que, aunque la lucha es excelente, la narración original aportó autenticidad, misma que se pierde con el cambio.

► ¿Qué significa esto para AAA?

Es posible que todo se deba al deseo de WWE de estandarizar y globalizar el producto AAA. Los fans defienden la identidad y el estilo narrativo, al tiempo que se preocupan por el futuro de Guillén y Figueroa en la empresa.

La lucha de máscaras demostró que el contenido de AAA tiene un enorme potencial internacional. La pregunta que queda en el aire —como señaló LuchaBlog— es si decisiones como esta de cambiar la narración original terminan restándole potencia o si son parte de una estrategia más grande de integración.