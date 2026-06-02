Hikaru Sato hace una alto por lesión

Hikaru Sato fue trasladado de urgencia al hospital debido a las lesiones sufridas en el último evento de Monday Magic, por lo que hará un alto indefinido de su carrera luchística.

► Hikaru Sato se coronó pero resultó lesionado

Hikaru Sato, líder de la empresa independiente Hard Hit, presentó inmovilidad en sus extremidades superiores e inferiores unos días después de combate contra Masato Tanaka en el evento «Monday Magic» de Pro Wrestling NOAH, celebrado en el Shinjuku FACE el 25 de mayo, donde se apoderó del Campeonato Hardcore GHC

Por este motivo fue trasladado de urgencia al hospital a donde fue sometido a varias pruebas médicas. Según el informe del médico, Sato llevaba tiempo mostrando signos de lesión, pero continuó luchando a pesar del dolor.

Como consecuencia, el daño acumulado se agravó y su cuerpo finalmente llegó al límite. Aunque no se han revelado los detalles de su estado, logró mover los brazos y las piernas, comer la comida del hospital sin problemas e ir al baño por sí solo.

Sin embargo, deberá permanecer alejado de la actividad luchística, por lo que se perdió la función «Grappling Unlimited» de su empresa Hard Hit, que se llevó a cabo en el Shin-Kiba 1ST RING el 28 de mayo, donde ocho luchadores se enfrentaron en un torneo de grappling.

Frustrado por su condición médica, Sato escribió un mensaje que se difundió en sus redes sociales, con su característico sentido del humor:

Quiero que se enojen conmigo por seguir pensando: ‘¿Y si… cuando la enfermera me limpie el cuerpo?’- y ella dijo que ya me había buscado en Wikipedia y parecía que soy un luchador pervertido, por lo que mandaron un enfermero a atenderme. ¡Qué lástima! Se parece a MAO de DDT. Pasando al lado serio, me disculpo profundamente con los aficionados ya que no participaré en las intensas batallas de AJPW, Gokigen Pro Wrestling, Tenryu Project y diversos eventos individuales a los que fui invitado. En este momento mi futuro es incierto, no sé si me retiraré o si haré un regreso triunfal. Creo que es el precio que tengo que pagar por luchar en 200 combates el año pasado. Esta es la naturaleza de ser luchador profesional, aunque sepas de antemano lo que va a suceder, cuando te enfrentas a alguien en el ring, no sabes lo que al final pasará. No hay ningún luchador profesional que no esté físicamente incapacitado. Queridos aficionados, valoren el tiempo que dedican a apoyar a su luchador profesional favorito. Somos unos farsantes que hacemos que los milagros parezcan algo cotidiano.

Respecto a su evento de Hard Hit, a pesar de estar en su cama del hospital, Hikaru Sato estuvo trabajando frenéticamente con la ayuda de su teléfono celular, creando el guion, gestionando la distribución de entradas y animando al público a asistir.

Horas después, se anunció que Hikaru Sato renunció al Campeonato Hardcore GHC y éste se adjudicará entre los dos retadores a los que Sato enfrentaría: Daisuke Sekimoto y Shuji Ishikawa.