El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Las luchas presentadas fueron:

Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (**) TORNEO PARA SER RETADOR POR EL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Sean Legacy vs. Van Dux: empate (***) Jaida Parker venció a Layla Diggs (**) TORNEO PARA DEFINIR AL RETADOR AL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Romeo Moreno venció a Nathan Frazer (***) Shiloh Hill venció a Charlie Dempsey (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Izzi Dame (***)

► Este martes en WWE NXT

El pasado 19 de mayo, Kam Hendrix y Mason Rook se enfrentaron a Tony D’Angelo y Myles Borne, y ganaron gracias a una interferencia de Tavion Heights. Aunque no fue una victoria limpia, vencieron a los dos campeones principales. Hendrix aprovechó el trabajo de Rook para robarle el toque de espaldas, lo que también creó tensión entre los dos recién llegados. Una semana después durante el segmento de D’Angelo con Naraku, Hendrix lo interrumpió para decirle directamente que le quedan siete días como campeón. Naraku intervino antes de que Hendrix pudiera atacar a D’Angelo, lo que convirtió al japonés en el guardián inesperado del campeón. D’Angelo asumió que Naraku quería una oportunidad por el campeonato como cualquier otro, pero Naraku lo sorprendió diciendo que él hará lo posible para mantener a D’Angelo como campeón, porque es su «destino ir a la guerra juntos». Hendrix lleva apenas tres semanas en NXT y ya tiene una oportunidad titular, pero dado lo que dijo Naraku, no debe albergar muchas esperanzas de destronar a D’Angelo.

Lexis King expondrá el Campeonato WWE Speed ante Romeo Moreno, quien ganó la oportunidad al derrotar a Nathan Frazer en el torneo después de que la otra lucha —Sean Legacy vs. Dorian Van Dux— terminara en empate por límite de tiempo, lo que obligó a reestructurar el bracket y convirtió a Moreno en el contendiente directamente desde la semifinal.

Lizzy Rain y Zaria se enfrentarán en mano a mano. Rain viene de su oportunidad por el Campeonato Norteamericano Femenil ante Tatum Paxley, y aunque no ganó, logró mucha credibilidad.

En acción de relevos, Myles Borne y Tavion Heights se medirán con DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin). DarkState expulsó a Saquon Shugars del grupo, lo que reconfiguró la dinámica de la facción: ahora son Lennox y Griffin los que llevan la bandera de un grupo que ha perdido más de lo que ha ganado en las últimas semanas.

Además, Tate Wilder enfrentará a Jackson Drake, que estará acompañado por el resto del Vanity Project (Myka Lockwood, Brad Baylor y Ricky Smokes).