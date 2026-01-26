El miembro del Salón de la Fama WWE, Mick Foley, ha expresado su indignación por el incidente que tuvo lugar el 24 de enero y que resultó en la muerte de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, a manos de un agente de ICE (Inmigración y Control de Aduanas).

El tiroteo ocurrió durante una operación de ICE en la ciudad, en medio de protestas contra las deportaciones masivas impulsadas por la administración de Donald Trump. Videos que circulan en redes sociales muestran a un oficial federal quitándole un arma a Pretti momentos antes de que le disparara en múltiples ocasiones. Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han calificado el acto como «autodefensa», alegando que Pretti representaba una amenaza. Sin embargo, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha rechazado públicamente esta versión, llamándola inconsistente con la evidencia disponible y exigiendo una investigación independiente.

Pretti, quien trabajaba en una unidad de cuidados intensivos, se encontraba en el área protestando contra las acciones de ICE, según testigos. El incidente ha desatado protestas masivas en Minneapolis y otras ciudades de EE.UU.

Este evento se suma a una serie de controversias relacionadas con ICE en la región, incluyendo tiroteos previos y acusaciones de uso excesivo de fuerza.

► La reacción de Mick Foley

Foley compartió su reacción tras ver el video del incidente:

‘Acabo de ver el video y fue devastador. Esto me parece un asesinato a plena luz del día, seguido de un asesinato de reputación desde los niveles más altos de nuestro gobierno. ¿Cómo está pasando esto en los Estados Unidos de América en 2026? Esto debe parar ahora’.

Foley, conocido por su activismo social, no es ajeno a comentar temas políticos. Su declaración ha resonado en la comunidad de la lucha libre y más allá.

► Otras voces en la lucha libre

Otros luchadores, como Jesse Ventura y Kevin Nash, han expresado críticas similares a las de Foley en incidentes relacionados con ICE en Minneapolis, destacando el patrón de violencia y llamando a reformas urgentes.