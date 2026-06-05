Hoy en la historia: Rey Mysterio gana su primer título en WWE

Un día como hoy 5 de junio el legendario Rey Mysterio se coronó por primera vez en la WWE. ¿Cómo fue? ¿Contra quién? ¿Dónde? ¿Qué título ganó? Lo recordamos. Para ello tenemos que irnos hasta el año 2003 al episodio de SmackDown que había sido grabado el día 3.

Y debemos hacer una aclaración: no fue el primer campeonato del Maestro del 619 sino el primero individual. Durante el programa de la marca azul del 5 de noviembre de 2002, él y Edge ganaron el Campeonato en Parejas contra Kurt Angle y Chris Benoit.

#OnThisDayInWWE 20 years ago on #SmackDown: A great 2 out of 3 falls match, where Edge and Rey Mysterio win the Tag Team Titles @EdgeRatedR @reymysterio @RealKurtAngle pic.twitter.com/pIQGOZ9SHl — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) November 7, 2022

Así mismo, es interesante señalar que, además de en otras compañías, el enmascarado había sido campeón mundial de peso crucero y campeón mundial en parejas en múltiples ocasiones en WCW.

► La coronación de Rey Mysterio

El campeón era Matt Hardy Version 1.0. Había ganado el cinturón de manos de Billy Kidman en No Way Out y lo había defendido, entre otras ocasiones, ante el propio Rey Mysterio en WrestleMania 17.

Aquel SmackDown se realizó en el Arrowhead Pond en Anaheim (California). El actual miembro del Salón de la Fama había logrado su oportunidad titular derrotando a Shannon Moore y Crash Holly en una triple amenaza dos semanas antes.

Mysterio y Hardy protagonizaron la lucha estelar de una noche que cerró con el enmascarado ganando su primer campeonato en solitario en la WWE.

23 years ago today, says the ‘net… @ReyMysterio defeated me to become the WWE Cruiserweight Champion. Lots of love for this match and Rey! https://t.co/IKnTTslGAq — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) June 3, 2026

► El reinado de Rey Mysterio

Rey Mysterio sería Campeón de Peso Crucero durante 112 días hasta perder el título frente a Tajiri en SmackDown el 25 de septiembre del mismo año. Entre medias, defendió ante el propio Hardy, el mencionadoMoore o Nunzio.

En diciembre recuperaría el cinturón de manos del mismo luchador japonés para perderlo contra Chavo Guerrero en No Way Out 2004.

Cuator meses después, ganaría por tercera vez el Campeonato Crucero contra el mismo Chavo y el 29 de julio lo destronaría Spike Dudley.

Nunca volvería a hacerse con el título, que sería desactivado en 2007.

En los siguientes años ganó tres veces el Campeonato en Parejas (con Rob Van Dam, Eddie Guerrero y Batista).

Y en 2006 fue Campeón Mundial de Peso Completo.

► Resultados completos de WWE SmackDown (5 de junio de 2003)

Además de la gran victoria de Rey Mysterio, veamos qué más pasó aquel día:

The Undertaker venció a Chuck Palumbo en combate individual.

venció a Chuck Palumbo en combate individual. Eddie Guerrero y Tajiri derrotaron a The Basham Brothers (Danny Basham y Doug Basham) en una lucha por equipos no titular.

y derrotaron a The Basham Brothers (Danny Basham y Doug Basham) en una lucha por equipos no titular. John Cena se impuso a Chris Benoit.

se impuso a Chris Benoit. Rikishi y Torrie Wilson derrotaron a Jamie Noble y Nidia en una lucha mixta por equipos.

y derrotaron a Jamie Noble y Nidia en una lucha mixta por equipos. Rey Mysterio derrotó a Matt Hardy para conquistar el Campeonato Crucero de WWE y lograr el primer título individual de su carrera en la empresa.

► Te puede interesar