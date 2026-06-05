Rating WWE NXT 2 de junio 2026: audiencia y cifras

WWE NXT del 2 de junio de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en The CW. Dentro de los combates y segmentos se destaca el combate entre Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix.

Las luchas presentadas fueron:

Zaria venció a Lizzy Rain (*** 1/2) OTM venció a The Culling (** 1/2) Jackson Drake venció a Tate Wilder (** 1/2) CAMPEONATO SPEED: Lexis King retuvo ante Romeo Moreno (** 1/2) Darkstate vencieron a Tavion Heighs y Miles Borne (** 1/2) CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Kam Hendrix (*)

► Audiencia WWE NXT 2 de junio 2026

El show de WWE NXT en The CW atrajo 556.000 espectadores, lo cual está por encima de los 544.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,07, en esta ocasión por encima del 0,05 de la semana pasada.

► Comparativa con semanas anteriores

En comparación, con el episodio emitido el 3 de junio del año 2025 alcanzó 684.000 espectadores, con un rating de 0,15 mientras que el 4 de junio del año 2024 atrajo 768.000 espectadores y un rating de 0.22 en USA Network.

El episodio de WWE NXT continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.