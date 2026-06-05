Rating WWE NXT 2 de junio 2026: audiencia y cifras

WWE NXT del 2 de junio de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en The CW. Dentro de los combates y segmentos se destaca el combate entre Tony D’Angelo vs. Kam Hendrix.
Las luchas presentadas fueron:
- Zaria venció a Lizzy Rain (*** 1/2)
- OTM venció a The Culling (** 1/2)
- Jackson Drake venció a Tate Wilder (** 1/2)
- CAMPEONATO SPEED: Lexis King retuvo ante Romeo Moreno (** 1/2)
- Darkstate vencieron a Tavion Heighs y Miles Borne (** 1/2)
- CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Kam Hendrix (*)
► Audiencia WWE NXT 2 de junio 2026
El show de WWE NXT en The CW atrajo 556.000 espectadores, lo cual está por encima de los 544.000 de la semana anterior.
► Rating en demográfico 18-49
En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,07, en esta ocasión por encima del 0,05 de la semana pasada.
► Comparativa con semanas anteriores
En comparación, con el episodio emitido el 3 de junio del año 2025 alcanzó 684.000 espectadores, con un rating de 0,15 mientras que el 4 de junio del año 2024 atrajo 768.000 espectadores y un rating de 0.22 en USA Network.
El episodio de WWE NXT continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.