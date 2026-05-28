WWE publicó un nuevo video en el que Rey Mysterio recordó uno de los combates más importantes y peculiares de su carrera: el primer máscara contra máscara en la historia de Lucha Libre AAA.

Ocurrió el 14 de agosto de 1992 en Acapulco, Guerrero (México) durante un episodio de AAA Sin Límite emitido en Televisa Deportes. «El Maestro del 619» enfrentó y derrotó a Mr. Condor (Romano García).

► Rey Mysterio revive el histórico combate

El miembro del Salón de la Fama explica que la lucha que sucedió un problema inesperado antes de que ambos subieran al ring.

“Antes de nuestra lucha pasó algo con la segunda cuerda. Se rompió y no pudieron arreglarla. Solo tenía una cuerda arriba y otra abajo. No había cuerda en medio y aun así seguimos adelante con la lucha”.

“¿Cómo lo hice? No lo sé, pero luchamos todo ese combate con solo dos cuerdas. La química que tenía con él era simplemente increíble”.

“Ahora, si tuviera que salir ahí para un combate importante sabiendo que solo hay dos cuerdas en el ring, entraría en pánico. Cuando tienes 17 años piensas: ‘haré que funcione’. Y funcionó”.

Mysterio muestra que guarda muy buenos recuerdos de todas las veces que compartió el cuadrilátero con Mr. Condor:

“Estaba haciendo cosas con él que nunca pude volver a hacer con otros luchadores. Fue una dinámica muy especial y aprendí muchísimo de él”.

“Es una locura pensar que pude luchar con solo dos cuerdas. Me dan ganas de volver a ver ese combate para ver qué clase de cosas hice”.

► Aquel AAA Sin Límite

Además de este combate de máscara contra máscara, veamos qué más pasó durante el programa:

Rey Mysterio Jr. derrotó a Mr. Condor — Máscara contra máscara.

Konnan y Perro Aguayo derrotaron a Cien Caras y Máscara Año 2000.

y derrotaron a Cien Caras y Máscara Año 2000. Octagón y El Hijo del Santo derrotaron a Fuerza Guerrera y Psicosis.

y derrotaron a Fuerza Guerrera y Psicosis. Máscara Sagrada , Super Caló y Winners derrotaron a Heavy Metal, Rocco Valente y Tony Arce.

, y derrotaron a Heavy Metal, Rocco Valente y Tony Arce. Rey Misterio Sr. derrotó a Fishman.

derrotó a Fishman. Blue Panther derrotó a Sangre Chicana.

derrotó a Sangre Chicana. Latin Lover derrotó a Jerry Estrada.

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