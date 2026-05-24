Rey Mysterio es el nuevo Gerente General de Lucha Libre AAA

En el más reciente episodio de Lucha Libre AAA en FOX, Todo el elenco de AAA estaba presente para el anuncio del nuevo Gerente General de AAA.

Estaban presentes Bárbara González Briseño, co CEO de Filip. Tres candidatos al puesto: Chessman, Texano Jr. y Cibernético, además de Dorian Roldán y la licenciada Mariseña Peña.

Luego fue proyectado un video para decir el por qué de un nuevo líder, una nueva visión para AAA.

Marisela Peña tomó el micrófono: «Hoy comenzamos un nuevo y valiente capítulo para el futuro de esta compañía. Nuestro nuevo Gerente General es un visionario, un líder, que entiende el corazón y alma de la lucha libre. Un hombre respetado alrededor del mUndo, alguien que inspirado generaciones de aficionados y de atletas. Un hombre que llevarÁ a AAA a una nueva y emocionante era. Ahora es un honor para mí anunciar al nuevo Gerente General de Lucha Libre AAA».

El nuevo Gerente General de AAA es Rey Mysterio.

Mysterio dijo que AAA le dio hace más de 30 años lo único que pedía: una oportunidad. En AAA se formó y encontró una familia, y hoy regresa como Gerente General, «para poder regresarle a AAA y a todos ustedes un poco de lo mucho que me han dado. Juntos llevaremos a AAA a alturas nunca antes vistas».