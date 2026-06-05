Raquel Rodriguez avanza en Queen of the Ring | Giulia y Kiana James terminan su amistad

Bayley, Jacy Jayne, Kiana James y Raquel Rodriguez se enfrentaron en un combate fatal a cuatro esquinas correspondiente a la primera ronda del torneo Queen of the Ring. La ganadora obtendría un lugar en la siguiente fase del certamen.

La lucha estuvo marcada por constantes cambios de dominio, alianzas momentáneas y varias cuentas cercanas. Ninguna de las cuatro competidoras logró tomar una ventaja definitiva, lo que mantuvo la incertidumbre hasta los momentos finales del encuentro.

Raquel Rodriguez aprovecha el caos y clasifica a la siguiente ronda

Rodriguez utilizó su poder para imponerse en varios pasajes del combate, llegando incluso a castigar a más de una rival al mismo tiempo. Sin embargo, Bayley, Jacy y Kiana encontraron la forma de frenar a la texana cada vez que parecía cerca de la victoria.

La recta final estuvo llena de interrupciones y movimientos espectaculares. Bayley estuvo cerca del triunfo con un diving elbowdrop, mientras que Kiana respondió con una combinación de facebreaker, superkick y standing moonsault que tampoco fue suficiente para terminar la contienda.

► Momentos claves

El momento decisivo llegó cuando Giulia y Jacy Jayne se involucraron en ringside. La confusión distrajo a Kiana, quien perdió de vista la acción. Rodriguez aprovechó la oportunidad para conectar una Texana Bomb sobre James y conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Gracias a la victoria, Raquel avanzó a la siguiente ronda del torneo Queen of the Ring, donde se verá las caras con IYO SKY en busca de un lugar más cerca de la final.

Además de la clasificación de Raquel, el combate dejó una consecuencia importante. Tras las tensiones surgidas durante la lucha, Giulia y Kiana James terminaron golpeándose, poniendo fin a su amistad y dando inicio a una nueva rivalidad dentro de WWE.