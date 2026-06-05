SmackDown: Ricky Saints venció a Carmelo Hayes

Esta noche, en la tercera lucha del más reciente SmackDown presentado por WWE, vimos cómo Ricky Saints se enfrentó nuevamente a Carmelo Hayes.

► Momentos clave

Los primeros minutos fueron un buen intercambio de derechazos y demostración lucha aérea, patadas voladoras por parte de Hayes, quien luego le dio derechazos a la cabeza a Saints en el esquinero.

Hayes luego atacó con potentes patadas voladoras a Saints, pero no pudo capitalizar la victoria. Hayes fue arrojado fuera del ring, por encima de la barricada, por Saints.

Saints le dio un golpe al pecho cuando Carmelo voló y luego, Hayes estuvo a punto de perder por conteo de 10 fuera del ring.

Saints le dio patadas en el esquinero; el réferi lo reprendió. Hayes aprovechó una discusión de Saints con el réferi y con rodada a espaldas; casi gana.

Tras un superkick a la cara, Saints evitó un cutter y con rodada a espaldas logró ganar.