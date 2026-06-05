SmackDown: Dominik Mysterio, a la semifinal del King of the Ring

Esta noche, en la sexta lucha del más reciente SmackDown presentado por WWE, el evento estelar de la velada, vimos otra gran lucha de primera ronda del Torneo King of the Ring 2026.

► Momentos clave

En el combate Fatal 4-Way, vimos cómo el Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, logró vencer a la mitad de los Campeones de Parejas WWE, Damian Priest, la mitad de los Campeones Mundiales de Parejas WWE, Bron Breakker, y Trick Williams, el Campeón de los Estados Unidos WWE, quien recibió una gran ovación de parte de los aficionados italianos.

La campana sonó y Breakker atacó con tremendo súplex a Williams mientras este todavía bailaba y celebraba. Dom salió del ring y hubo intercambio de derechazos entre el de Puerto Rico y Breakker.

Dom lanzó sobre la mesa de comentaristas italiana a Williams, le dio machetazos al pecho y luego lo metió de nuevo al ring.

Más adelante, quedaron solo Dom y Breakker en el ring. Breakker evitó el súplex de los Three Amigos y atacó con tremendo azotón de espaldas contra la lona a Dom, tras press militar, pero Williams evitó la caída.

Dominik luego tuvo su momento, limpiando la casa y atacando con pisotones tanto a Williams, como a Breakker, así como a su Damian en cada uno de los esquineros.

Breakker no pudo ejecutar bien un press militar sobre Priest, aunque igual lo hizo caer como un bulto de papas a la lona. Dom quería el 619 para castigar a Breakker, pero de un izquierdazo Damian lo atacó.

Breakker castigó a Priest con tremenda lanza; luego, el rodillazo Trick Shot fue conectado por Williams sobre Breakker y Dominik sacó del ring al réferi y evitó la victoria de Williams.

JD McDonagh llegó y atacó a Damian Priest y Liv Morgan le dio un golpe bajo al puertorriqueño, por lo que Dominik Mysterio aprovechó y le cayó encima con un Frog Splash y así ganó por cuenta de tres para avanzar a la semifinal del Torneo King of the Ring 2026.