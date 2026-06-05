SmackDown: Lash Legend impone su poder y derrota a Chelsea Green

Lash Legend sumó una importante victoria en SmackDown al imponerse a Chelsea Green en un combate donde dejó claro por qué es una de las competidoras con mayor proyección dentro de WWE.

Desde el inicio, Legend aprovechó la ventaja de su fuerza para neutralizar a Green. La canadiense intentó utilizar su experiencia y velocidad para encontrar espacios, pero en varios momentos fue superada por la potencia de su rival.

Green trató de sorprender llevando la acción a los esquineros y posteriormente refugiándose en ringside para romper el ritmo de su adversaria. Sin embargo, Lash la persiguió y continuó controlando el encuentro con castigos contundentes.

Legend conectó un splash y posteriormente aplicó un bear hug para desgastar a la canadiense. Más adelante, un potente pump kick estuvo cerca de darle la victoria, aunque Green logró resistir la cuenta.

La canadiense encontró una ventana de oportunidad cuando esquivó un splash y respondió con varias patadas. Incluso logró sorprender a Lash con una Guillotine Rope y posteriormente conectó un diving crossbody para acercarse al control del combate..

► Momentos claves

Chelsea Green intentó ejecutar el Unprettier para quedarse con la victoria, pero Lash Legend bloqueó el castigo y respondió de inmediato con un contundente Lash Extension para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria permite a Lash Legend seguir construyendo impulso dentro de WWE y demostrar que puede competir incluso por un campeonato individual. Sin embargo, Chelsea Green sufre desde que se quedó sin aliadas y no ha podido recomponer el camino.