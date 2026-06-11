Janel Grant, Vince McMahon y WWE presentaron este miércoles 11 de junio una moción conjunta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Connecticut solicitando trasladar el litigio por tráfico sexual y abuso a un arbitraje confidencial privado. Esto alejaría el caso de la vista pública.

► Detalles de la moción conjunta

De acuerdo a Brandon Thurston en Post Wrestling, las partes solicitaron posponer la audiencia programada para el 16 de junio de 2026, donde se iba a discutir la moción de McMahon y WWE para obligar al arbitraje y la solicitud de Grant de obtener pruebas. En el documento, indicaron que están en «discusiones activas» para un posible acuerdo de arbitraje confidencial, lo que haría innecesaria la audiencia.

«Las partes están en discusiones activas respecto a un posible acuerdo para arbitrar la disputa en un arbitraje confidencial que volvería discutibles esas mociones. Solicitan este alivio de buena fe, para evitar consumir innecesariamente los recursos del Tribunal y de las partes, y poder enfocarse en avanzar el posible acuerdo de arbitraje».

La juez Sarah F. Russell aún debe aprobar la moción, aunque los tribunales suelen aceptar solicitudes conjuntas.

Grant presentó la demanda en enero de 2024, acusando a McMahon de tráfico sexual, abuso sexual repetido y coerción para firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA) de 3 millones de dólares en 2022. McMahon y WWE han insistido desde hace tiempo en que el caso debe resolverse en arbitraje privado debido a una cláusula en ese NDA.

Grant había argumentado previamente que el NDA fue firmado bajo coacción y que la cláusula de arbitraje no debería aplicarse. John Laurinaitis fue eliminado como demandado en 2025 tras un acuerdo para proporcionar evidencia. El caso ha tenido varios giros: McMahon renunció a sus cargos en WWE y TKO tras la demanda inicial. En etapas anteriores (febrero-abril 2026), se programó una audiencia para junio y se presentaron declaraciones ampliadas de Grant oponiéndose al arbitraje.

Hasta ahora Grant se oponía al traslado a arbitraje. El cambio repentino en su posición (al unirse a la moción) genera especulaciones de que llegarán a un acuerdo económico y ahí terminará todo el asunto.