John Laurinaitis queda fuera como acusado en la demanda de Janel Grant contra WWE y Vince McMahon, pero se compromete a cooperar como parte de un acuerdo confidencial. El caso sigue su curso en tribunales federales.

Grant y Laurinaitis enviaron conjuntamente el siguiente comunicado a nuestros compañeros de POST Wrestling:

“John Laurinaitis ha accedido a cooperar y ofrecer pruebas en la demanda de Janel Grant contra Vince McMahon y WWE. Su acuerdo en una resolución confidencial representa un paso clave hacia la rendición de cuentas de McMahon y WWE, y hacia la justicia para la Sra. Grant tras años de abuso sexual y trata. El Sr. Laurinaitis espera poder continuar con su vida. No se pueden dar más detalles por el momento». El abogado del exejecutivo de WWE, Edward M. Brennan, confirmó su apoyo a esta declaración emitida por los representantes legales de Grant. Además, Grant no podrá volver a presentar cargos contra Laurinaitis por los mismos hechos.

Por su parte, la abogada de McMahon, Jessica Rosenberg, declara:

“La retirada de John Laurinaitis como acusado no cambia en absoluto los hechos del caso. Vince McMahon nunca maltrató a Janel Grant. No importa cuántos comunicados de prensa publique su equipo, la verdad sigue siendo la misma. Como ya dijo el abogado de Laurinaitis: ‘El Sr. Laurinaitis corrobora la versión del Sr. McMahon al declarar públicamente que las acusaciones de abuso sexual y coerción presentadas por la Sra. Grant son completamente infundadas’ .”

