Aalyah Mysterio entrenará muy pronto en el WWE Performance Center

El legendario Miembro del Salón de la Fama WWE, y actual Gerente General de AAA, Rey Mysterio, estuvo esta semana como invitado especial de The Undertaker en su videopodcast Six Feet Under with Mark Calaway.

► Rey Mysterio , emocionado porque su hija Aalyah entrenará a tiempo completo en el WWE Performance Center

Y allí habló acerca de cómo cree que muy pronto su hija, Aalyah Mysterio o Aalyah Gutiérrez, quien ya tuvo un paso por la televisión de WWE e incluso una relación amorosa con Buddy Murphy, hoy Buddy Matthews, se convertirá en luchadora profesional muy pronto. O, al menos, entrenará en el WWE Performance Center.

«En noticias recientes, hemos estado yendo y viniendo para ver si Aalyah estaba lo suficientemente motivada como para ir al WWE Performance Center y dedicarle tiempo al entrenamiento a tiempo completo.

«Lo intentó una vez conmigo en octubre del año pasado, le encantó, apenas se subió al ring una vez. Le dije: ‘Está bien, intentemos organizar que vayas allí durante unas dos semanas para ver si puedes levantarte todos los días y hacer esto de lunes a viernes, descansar los fines de semana y luego volver de lunes a viernes’. Estuvo allí dos semanas y realmente le encantó.

«Le dije: ‘Está bien, no esperaba eso’. Y todo esto fue antes de WrestleMania en Las Vegas. Me decía: ‘Papá, ¿cuándo me vas a llevar al ring? ¿Cuándo me vas a llevar al ring?’. Le respondí: ‘Cuando te gradúes, te llevaré al ring’. Se graduó en julio del año pasado...

«Me mostró su diploma y me dijo: ‘Está bien, estoy lista’. La llevé en octubre del año pasado y le encantó. La envié de nuevo este año, en febrero, durante dos semanas, y le encantó. Ahora estamos a finales de mayo y se está preparando para ir allí y establecerse en el WWE Performance Center».