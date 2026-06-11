Más datos sobre la venta de NJPW y el proyecto de expansión de CyberAgent

Se han dado a conocer más detalles de la venta de New Japan Pro Wrestling, misma que se concretó a finales de mayo cuando las acciones que poseía Bushiroad pasaron a Tv Asahi y Grupo CyberAgent.

► Grupo CyberAgent tiene un proyecto de expansión dentro de la lucha libre nipona

El semanario Weekly Gendai reveló que el Grupo Bushiroad ya tenía en mente, desde el año pasado, la venta de NJPW y consideraron que la primera opción como comprador era TV Asahi, empresa de telecomunicaciones que era el socio de transmisión de la empresa del león y duelo del 22.8% de las acciones. Bushiroad consideró que ya había llegado al tope de ganancias con NJPW desde que la adquirió en 2012.

TV Asahi recibió la propuesta en febrero de 2026, y le agradó la idea de aumentar sus acciones, pero sus posibilidades económicas la limitaban, por lo que decidieron involucrar a CyberAgent en la propuesta de adquisición.

Bushiroad consideró que el binomio era ideal para adquirir a la empresa más importante de lucha libre profesional de Japón, ya que TV Asahi tiene una sólida trayectoria en el sector de la radiodifusión, mientras que CyberAgent es conocido por su excelente manejo de medio digitales en especial con su streaming Abema, que ofrece la transmisión de lucha libre profesional de varias empresas como DDT, NOAH, TJPW, entre otras.

Gendai también dejó en claro que CyberAgent considera que la lucha libre es un género con gran potencial de expansión internacional. Aunque aún no se han definido los lineamientos de interacción entre las empresa del mismo grupo, queda abierta la posibilidad de que se efectúen eventos interpromocionales que catapulten a CyberAgent como la empresa líder en la lucha libre profesional japonesa.