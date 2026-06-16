Primer vistazo: Cartelera WWE Night of Champions 2026

WWE se presentó en la Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita. y entre otras cosas vimos a John Cena retener el Campeonato Indisputable WWE.
► En el episodio de WWE Night of Champions 2025 del 28 de junio 2025 vimos:
- KING OF THE RING, FINAL: Cody Rhodes venció a Randy Orton (***)
- PELEA CALLEJERA: Rhea Ripley venció a Raquel Rodríguez (***)
- Sami Zayn venció a Karrion Kross (** 1/2)
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Solo Sikoa retuvo ante Jacob Fatu (***)
- QUEEN OF THE RING, Final: Jade Cargill venció a Asuka
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena retuvo ante CM Punk 8*** 1/2)
► Cartelera WWE Night of Champions 27 de junio 2026:
WWE se presenta el domingo 27 de junio 2026 desde la Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita, (anteriormente llamada Boulevard Hall), arena con capacidad para 30,000 aficionados.
- LUCHA EN JAULA DE ACERO: Seth Rollins vs. Bron Breakker
- FINAL DEL TORNEO KING OF THE RING: Oba Femi vs. Jey Uso o Je’Von Evans
- FINAL DEL TORNEO QUEEN OF THE RING: Iyo Sjy vs. Charlotte Flair o Liv Morgan
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Willimas (c) vs. Carmelo Hayes o Ricky Saints
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 27 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|11:00 AM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Kingdom Arena Riyadh, Arabia Saudita,
|Capacidad
|30,000 espectadores