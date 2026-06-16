Primer vistazo: Cartelera WWE Night of Champions 2026

WWE se presentó en la Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita. y entre otras cosas vimos a John Cena retener el Campeonato Indisputable WWE.

► En el episodio de WWE Night of Champions 2025 del 28 de junio 2025 vimos:

KING OF THE RING, FINAL: Cody Rhodes venció a Randy Orton (***) PELEA CALLEJERA: Rhea Ripley venció a Raquel Rodríguez (***) Sami Zayn venció a Karrion Kross (** 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Solo Sikoa retuvo ante Jacob Fatu (***) QUEEN OF THE RING, Final: Jade Cargill venció a Asuka CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena retuvo ante CM Punk 8*** 1/2)

► Cartelera WWE Night of Champions 27 de junio 2026:

WWE se presenta el domingo 27 de junio 2026 desde la Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita, (anteriormente llamada Boulevard Hall), arena con capacidad para 30,000 aficionados.

LUCHA EN JAULA DE ACERO: Seth Rollins vs. Bron Breakker

Seth Rollins vs. Bron Breakker FINAL DEL TORNEO KING OF THE RING: Oba Femi vs. Jey Uso o Je’Von Evans

Oba Femi vs. Jey Uso o Je’Von Evans FINAL DEL TORNEO QUEEN OF THE RING: Iyo Sjy vs. Charlotte Flair o Liv Morgan

Iyo Sjy vs. Charlotte Flair o Liv Morgan CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Willimas (c) vs. Carmelo Hayes o Ricky Saints