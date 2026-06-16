Primer vistazo: Cartelera WWE Night of Champions 2026

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Logo Night of Champions 2026

WWE  se presentó en la Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita. y entre otras cosas vimos a John Cena retener el Campeonato Indisputable WWE.

► En el episodio de WWE Night of Champions 2025 del 28 de junio 2025 vimos:

  1. KING OF THE RING, FINAL: Cody Rhodes venció a Randy Orton (***)
  2. PELEA CALLEJERA: Rhea Ripley venció a Raquel Rodríguez (***)
  3.  Sami Zayn venció a Karrion Kross (** 1/2)
  4. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Solo Sikoa retuvo ante Jacob Fatu (***)
  5. QUEEN OF THE RING, Final: Jade Cargill venció a Asuka
  6. CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena retuvo ante CM Punk 8*** 1/2)

► Cartelera WWE Night of Champions 27 de junio 2026:

Logo de WWE

WWE  se presenta el domingo 27 de junio 2026 desde la Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita, (anteriormente llamada Boulevard Hall), arena con capacidad para 30,000 aficionados.

  • LUCHA EN JAULA DE ACERO: Seth Rollins vs. Bron Breakker
  • FINAL DEL TORNEO KING OF THE RING: Oba Femi vs. Jey Uso o Je’Von Evans
  • FINAL DEL TORNEO QUEEN OF THE RING: Iyo Sjy vs. Charlotte Flair o Liv Morgan
  • CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Willimas (c) vs. Carmelo Hayes o Ricky Saints
Información del Evento
Fecha Sábado 27 de junio de 2026
Hora (CDMX) 11:00 AM
Transmisión The CW
Sede Kingdom Arena Riyadh, Arabia Saudita,
Capacidad 30,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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