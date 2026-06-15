El domingo se celebró UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca, con el presidente Donald Trump presente en primera fila. El evento, ya de por sí polémico por su escenario, terminó generando un incidente que dio la nota: Josh Hokit, tras noquear a Derrick Lewis en el tercer round, utilizó su entrevista post-pelea con Joe Rogan para referirse a Michelle Obama llamándola “un hombre”. El comentario se viralizó de inmediato y provocó una ola de reacciones.

► Titus O’Neil: «Esto se debe a una mentalidad de privilegio y prepotencia»

Una de las voces más contundentes en pronunciarse fue la del luchador de WWE Titus O’Neil, quien publicó en Instagram un extenso mensaje en defensa de la ex primera dama y aprovechó para lanzar un llamado más amplio contra el racismo, la intolerancia y lo que describió como una mentalidad de impunidad. A continuación, su declaración completa traducida al español:

No importa cuánto tiempo haya pasado desde que Michelle Obama y Barack Obama dejaron la Casa Blanca; está más claro que el agua que hicieron suficiente durante su mandato como para mantener sus nombres relevantes para quienes tienen el patrón de comportamiento de un niño de cuatro o cinco años. Esto definitivamente no es un post político. Se trata más de ser una persona decente. Y aunque puede que no esté de acuerdo con todo lo que los políticos, incluidos los Obama, permitieron, no puedo negar el hecho de que ejercieron sus cargos con gracia y distinción, y que siguen siendo las personas distinguidas que demostraron al mundo que podían ser mientras estuvieron en el cargo y mientras sirven como ciudadanos de a pie.

No puedo atribuir este tipo de comportamiento a una sola persona, pero sí puedo atribuirlo a una mentalidad de privilegio y prepotencia que lleva a algunos a creer que pueden decir y hacer lo que quieran a ciertas personas sin consecuencias, porque en Estados Unidos ya nunca hay consecuencias.

Seamos mejores personas. Seamos mejores seres humanos. ¿Quieren hacer grande al país de nuevo? Empiecen haciendo cosas por este país que realmente sean buenas para todos. Eso aplica a lo que hagan en su comunidad local, en sus estados y en todo el país. Este país definitivamente es un lugar hermoso cuando lo permitimos ser así para todos. El odio, la intolerancia y el racismo nunca han sido cosas que nos unan. La decencia, el amor al prójimo y las buenas decisiones de vida deberían ser el punto de partida.

Si piensan en la historia de este país, que de alguna manera se está intentando borrar en algunos ámbitos, piensen en el hecho de que no habríamos necesitado un movimiento por los derechos civiles, ni un movimiento por los derechos de la mujer, ni un movimiento por los derechos del colectivo LGBTQ, ni ningún otro movimiento, si realmente hubiéramos actuado como una nación bajo Dios. Dios es AMOR, sin importar cuáles sean tus creencias religiosas. Cualquier Dios al que sirvas debería llevarte a ser un mejor ser humano.

Gracias por su atención a este asunto.

Atentamente,

Thaddeus M. Bullard.

P.D. MICHELLE OBAMA ES UNA PERSONA DE PRIMERA CLASE a mis ojos y en mis experiencias con ella. Te quiero y te lo agradezco, @michelleobama.”

Cabe señalar que Dana White, presidente de UFC, también se pronunció sobre los comentarios de Hokit, dejando claro que no los apoya. Hokit, por su parte, ya había protagonizado varios incidentes durante la semana de pelea, incluyendo que llegó totalmente borracho al pesaje, tanto que hasta se vomitó.

Por su parte, Titus O’Neil, ha tenido desde 2016 el puesto de Global Ambassador en WWE. Su enfoque principal es en labores de filantropía, eventos comunitarios y representante de la empresa fuera del ring.