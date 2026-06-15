Chad Gable vs. Rusev, lucha agregada al cartel de Raw 15 de junio 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 15 de junio 2026 en la CFG Bank Arena en Baltimore, Maryland (anteriormente llamado como Royal Farms Arena, Baltimore Arena, Baltimore Civic Center, y 1st Mariner Arena), coliseo que tiene una capacidad para 14,000 personas.
► En el episodio de WWE Raw del 8 de junio vimos:
- TORNEO QUEEN OF THE RING: Liv Morgan vencio a Becky Lynch, Alexa Bliss y Chelsea Green (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Sol Ruca (c) retuvo ante Lyra Valkyria (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Rey Mysterio (***)
- TORNEO KING OF THE RING: Je’Von Evans venció a Seth Rollins, Talla Tonga y Ricky Saints (***)
► Cartel actualizado Raw 15 de junio 2026
Tras haber perdido ante Penta en su combate por el Campeonato Intercontinental, Rey Mysterio fue atacado por Rusev. A pesar de que Dragon Lee llegó para ayudar no pudo detener la agresión del búlgaro.
Entonces apareció al rescate Chad Gable quien hizo a Rusev huir del ring, Gable regresa a la acción individual después de haber mostrado respeto hacia la lucha libre y de salvar a Rey Mysterio del ataque de Rusev y Ethan Page la semana pasada. Ese acto marcó un giro importante en su personaje, dejando atrás gran parte de la polémica asociada a El Grande Americano y ganándose nuevamente el apoyo de los aficionados.
Sin embargo, esta noche tendrá enfrente una prueba extremadamente difícil. Rusev ha demostrado desde su regreso que sigue siendo una auténtica máquina de destrucción, utilizando su poder y agresividad para aplastar a cualquiera que se cruce en su camino. Su objetivo será detener el impulso de Gable antes de que su redención pueda tomar fuerza.
- SEMIFINAL TORNEO KING OF THE RING 2026: Oba Femi vs. Dominik Mysterio
- SEMIFINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026: Iyo Sky vs. Raquel Rodríguez
- Chad Gable vs. Rusev
- Segmento con Roman Reigns
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 15 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|CFG Bank Arena Baltimore, Maryland
|Capacidad
|14,000 espectadores