Amazing Red volverá a TNA en Slammiversary 2026

Días atrás, TNA publicó cierto «teaser» vía redes sociales, avisando de la participación de un misterioso luchador en Slammiversary 2026. Y no había que ser un experto en fisonomía para intuir que se trataba de Amazing Red. Sospecha que hoy la empresa confirma.

TNA anuncia oficialmente que Red competirá en Slammiversary, y aunque se guarda concretar su rol, todo apunta a que formaría parte de la lucha Ultimate X por el Campeonato de la División X, dado su bagaje, siendo una de las caras habituales en los primeros años de vida de dicho cetro, que conquistó por primera vez en 2003. A inicios de la siguiente década, Red tuvo una segunda etapa, protagonizando dos nuevos reinados. Ya en 2011, disputaría su hasta ahora último combate con TNA durante la edición del PPV Destination de aquel año.

Red fue anunciado para un show de TNA en abril de 2020, pero el destino quiso que cierta pandemia trastocara tales planes. Ergo, tres lustros lleva el veterano sin subirse a un ring de la compañía.

► Slammiversary: cartel provisional

He aquí todo lo que presenta hasta ahora el menú de Slammiversary, a celebrarse el 28 de junio desde la Agganis Arena de Boston (Massachusetts, EEUU).