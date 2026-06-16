The Rock reveló el doloroso susto de salud que ocultó

Han pasado décadas desde que The Rock debutó la lucha libre profesional durante la Attitude Era, convirtiéndose en uno de los íconos de la WWE, trasladando ese éxito a la pantalla grande, donde empezó interpretando al Rey Escorpión en «El Regreso de la Momia» y posteriormente en la serie homónima derivada de aquella película. Desde entonces, su participación en la WWE fue más limitada, ya que empezó a dedicarse a la actuación, creándose una personalidad arrolladora a través de varias películas.

► The Rock temió sufrir de cáncer

Durante una reciente entrevista con «Esquire», Dwayne «The Rock» Johnson se mostró vulnerable al revelar que había descubierto un bulto en uno de sus testículos no hace mucho tiempo. Luego relató que llamó a su médico dos días después de descubrir el bulto y que se hizo revisar el lunes siguiente por la mañana. Según el médico, Johnson desarrolló una epididimitis (inflamación de un conducto en la parte posterior del testículo que almacena el esperma), pero aún no se descartaba por completo la posibilidad de cáncer.

«Ni siquiera se lo dije a mi esposa Lauren. No quería preocuparla antes de saber si era algo grave».

«Por cierto: estoy bien. Pero no lo sabía entonces, y era realmente doloroso».

«A primera hora del lunes, el médico palpó el bulto y dijo que probablemente se trataba de epididimitis, una inflamación de un conducto situado en la parte posterior del testículo que almacena el esperma, pero que también podría ser cáncer.»

Johnson reveló que solo pudo someterse a un examen más exhaustivo después del evento de «Jumanji: Open World», que duró todo el día, lo que significaba que tuvo que pasar todo el día sin saber si recibiría un diagnóstico de cáncer al día siguiente, que afortunadamente no pasó a mayores.