NOAH: En la función final de la Neo Global Tag League ocurrió un terremoto

Un terremoto de magnitud 5,5 agitó este martes el Este de Japón, generando fuertes sacudidas en Tokio, la capital, aunque las autoridades no emitieron ninguna alerta por tsunami ni reportaron daños de gravedad.

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El sismo tuvo lugar alrededor de las 19:46 hora local con epicentro a unos 50 kilómetros de profundidad bajo la prefectura japonesa de Ibaraki, muy cerca de Tokio, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón.

Ese momento se efectuaba la función de Pro Wrestling NOAH, donde llegó a su fin el torneo «Neo Global Tag League 2026«, en el Tokyo Korakuen Hall.

Se llevaba a efecto la quinta lucha donde Tetsuya Naito, BUSHI, Kaito Kiyomiya y KENTA enfrentaban a Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Tetsuya Endo y HAYATA, cuando comenzó a sonar la alerta sísmica, indicando que se estaba produciendo un terremoto.

Justo en ese instante, Kiyomiya y Sugiura se encontraban en el centro del ring y detuvieron las acciones. La calma prevaleció e incluso los comentaristas bromearon diciendo que la causa del movimiento telúrico era por el recio calentamiento de Manabu Soya y Yuki Iino para la final de la Neo Global Tag League contra The Good Brothers (Doc Gallows y Karl Anderson).

No fue necesario desalojar el recinto y unos minutos después la lucha se reanudó con el triunfo del equipo de Los Tranquilos de Japón en asociación con Kiyomiya y KENTA.