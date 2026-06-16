Komander y Esfinge vs. Volador y Beast Mortos en el Martes de Arena México

El plato fuerte de la noche más allá del estelar. Los Dragones —Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario— conforman uno de los grupos más consolidados del Consejo en los últimos años. En la otra esquina estará La Máquina de la Destrucción: El Terrible,El Elemental y Explosivo. La presentación como grupos con nombre propio le da a esta lucha un sabor especial.