Komander y Esfinge vs. Volador y Beast Mortos en el Martes de Arena México

CMLL · Martes de Arena México
Arena México
Arena México, CDMX · Martes 16 de junio de 2026 · 7:30 p.m. · YouTube / VideosOficialesCMLL
El Martes de Arena México trae esta noche una función con dos atracciones de primera. Komander prolonga su estancia en México con unos relevos australianos junto a Esfinge. Y los Dragones encaran a La Máquina de la Destrucción en una lucha semifinal que promete ser la sorpresa de la noche.
Komander prolonga su estancia en México con una presentación más en la Catedral. El tamaulipeco de AEW, que se ha batido esta semana contra Soberano Jr., Neón, Ángel de Oro, Capitán Suicida y Volador Jr., vuelve a coincidir precisamente con Volador Jr. en el bando rudo, esta vez acompañado de The Beast Mortos. Del lado técnico, Esfinge se suma a Komander. La dupla ruda tiene nombre y peso suficiente para que el Martes de Arena México justifique la entrada.
Lucha semifinal · Los Dragones vs La Máquina de la Destrucción
Tercera lucha de Amazonas
Segunda lucha · Pequeñas estrellas en relevos atómicos 4 vs 4
Primera lucha · Match relámpago
El aperitivo de la noche. Péndulo y Kamelot abren la función con un mano a mano exprés ideal para poner en ritmo al público de la Catedral antes de los platos fuertes.
SuperLuchas · Martes 16 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México