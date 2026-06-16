Komander y Esfinge vs. Volador y Beast Mortos en el Martes de Arena México

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CMLL Arena Coliseo 16 de junio 2026

CMLL · Martes de Arena México

Arena México

Arena México, CDMX  ·  Martes 16 de junio de 2026  ·  7:30 p.m.  ·  YouTube / VideosOficialesCMLL

El Martes de Arena México trae esta noche una función con dos atracciones de primera. Komander prolonga su estancia en México con unos relevos australianos junto a Esfinge. Y los Dragones encaran a La Máquina de la Destrucción en una lucha semifinal que promete ser la sorpresa de la noche.

CMLL Arena Coliseo 16 de junio 2026

Lucha estelar en relevos

Komander prolonga su estancia en México con una presentación más en la Catedral. El tamaulipeco de AEW, que se ha batido esta semana contra Soberano Jr., Neón, Ángel de Oro, Capitán Suicida y Volador Jr., vuelve a coincidir precisamente con Volador Jr. en el bando rudo, esta vez acompañado de The Beast Mortos. Del lado técnico, Esfinge se suma a Komander. La dupla ruda tiene nombre y peso suficiente para que el Martes de Arena México justifique la entrada.

Lucha semifinal · Los Dragones vs La Máquina de la Destrucción

El plato fuerte de la noche más allá del estelar. Los Dragones —Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario— conforman uno de los grupos más consolidados del Consejo en los últimos años. En la otra esquina estará La Máquina de la Destrucción: El Terrible,El Elemental y Explosivo. La presentación como grupos con nombre propio le da a esta lucha un sabor especial.

Evento especial

Evento especial de mediana cartelera con material en ascenso de ambos lados. Brillante Jr., Diamond y Oro Jr. conforman la tercia técnica; enfrente, Raider, Guerrero Maya Jr. y El Cobarde.

Tercera lucha de Amazonas

La división femenil del Consejo mantiene un ritmo envidiable y esta tercia no es la excepción. La Jarochita y Garra Negra se unen a La Magnífica para enfrentar a una tercia ruda que mezcla experiencia y agresividad: Dark Silueta, Princesa Sugehit —una de las gladiadoras más completas del CMLL— y Valkyria.

Segunda lucha · Pequeñas estrellas en relevos atómicos 4 vs 4

Ocho pequeñas estrellas en formato atómico para una segunda lucha que siempre arranca aplausos en la Catedral. Shockercito, Galaxy, Kaligua y Peq. Magia frente a Angelito, Mercurio, Minos I y Minos II.

Primera lucha · Match relámpago

Técnico

Péndulo

VS

Rudo

Kamelot

El aperitivo de la noche. Péndulo y Kamelot abren la función con un mano a mano exprés ideal para poner en ritmo al público de la Catedral antes de los platos fuertes.

SuperLuchas · Martes 16 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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