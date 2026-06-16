Mbappé hace doblete y Francia vence 3-1 a Senegal en el Mundial 2026

Esta tarde, en el inicio de la jornada del 16 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, vimos cómo Francia se impuso firmemente por 3 goles a 1 ante Senegal.

► Con una gran actuación de Kylian Mbappé, Francia debutó venciendo a Senegal

Aunque al inicio las cosas estuvieron complicadas para Francia, ya para el arranque del segundo tiempo, encontraron la confianza necesaria tras pasar el miedo escénico y empezaron a unirse como equipo.

El partido se disputó en el MetLife Stadium de New Jersey / New York.

Al minuto 66, y luego de que antes, con polémica, le negaran un penalti, Mbappé abrió el marcador cruzándole la pelota al arquero, luego de que Michael Olise le diera un gran pase filtrado que lo dejó cara a cara con el portero en el área chica.

Al minuto 82, Bradley Barcola aumentó la ventaja con un gol de vaselina, picando el balón sobre el poderoso Édouard Mendy, quien en el primer tiempo y a lo largo del partido sacó varias pelotas de gol.

Al 95, ya en el tiempo adicional, Ibrahim Mbaye, con tan solo 18 años, realizó una gran gambeta que dejó sentido en el suelo a un defensa de Francia y le quemó las manos a Mike Maignan.

Sin embargo, un minuto después, inmediatamente tras el saque de mitad de campo, Kylian Mbappé lanzó un remate inatajable, desde lejos, uno de los goles más bonitos del Mundial 2026, y selló el 3-1 a favor de Francia.