DDT: Resultados «Yoyohama Night Splash 2026»

DDT Pro Wrestling se presentó en el Yokohama Radianta Hall con su evento «Yoyohama Night Splash 2026«.

► «Yoyohama Night Splash 2026»

El Campeonato Iron Man Heavymetal cambió de manos en tres ocasiones en esta función. Yuya Koroku llegó como campeón, con los demás miembros de paleyouth actuando como sus guardaespaldas. Sin embargo, Takeshi Masada lo traicionó metiéndole los dedos en la boca para distraerlo y hacerle un roll-up.

Koroku persiguió a Masada por la arena y regresaron al ring, donde Koroku se vengó. Le hizo lo mismo que Masada le había hecho para poder volver a ser campeón.

Pero mientras Koroku se alejaba del ring, Kazuki Hirata apareció repentinamente con su personaje de «Hammer Hirata», que se parece mucho a HAYATA de NOAH. Hirata noqueó a Koroku con su martillo y lo cubrió para ser campeón una vez más. Con su fiel martillo en la mano, Hirata adviertió a todos que se mantengan alejados de su camino para poder ir al Sumo Hall como el Campeón Iron Man y ganar el pase al tren bala.

Shinya Aoki estuvo un paso por delante de Yuki Ueno, ganando el combate preliminar junto a Junta Miyawaki y Yuki Ishida. Aoki y Ueno se dieron la mano y prometieron ofrecer a los aficionados un espectáculo increíble en su combate por el Campeonato de Peso Abierto KO-D.

Dieron inicio los festejos de Chris Brookes porque cumplirá siete años de su debut en DDT. En el evento principal, su Piledriver a Shunma Katsumata fue lo que preparó a HARASHIMA para ganar la lucha usando la Somato. Luego escupió a To-y después de la lucha, lo que provocó una discusión entre ellos hasta que los separaron. Cuando las cosas se calmaron, Brookes habló sobre sus increíbles siete años en DDT y prometió quedarse por mucho tiempo.

Los resultados completos son:

DDT «YOKOHAMA NIGHT SPLASH 2026», 13.06.2026

Yokohama Radiant Hall

1. Ilusion venció a Hinaata Kasai (8:51) con un Bombo Claat.

2. Captain’s Fall Six Man Tag Match: Yuya Koroku (c), Takeshi Masada y Daichi Sato vencieron a Kazuki Hirata (c), Danshoku Dino y KANON (11:05) con un Armlock with Anal Hold de Koroku sobre Hirata.

– Iron Man Heavymetalweight Title: Takeshi Masada venció a Yuya Koroku (c) (18:04 Uhr) con un Small Package – Conquistando el título.

3. Daisuke Sasaki, Hideki Okatani y MJ Paul vencieron a MAO, Yukio Naya y Viento Levante (c/ KIMIHIRO) (12:44) con un Vertical-Drop Brainbuster de Okatani sobre Levante.

4. Special Singles Match: Jun Akiyama venció a Antonio Honda (11:54) con una Exploider.

– Iron Man Heavymetalweight Title: Yuya Koroku venció a Takeshi Masada (c) (18:39 Uhr) con un Small Package – Conquistando el título.

– Iron Man Heavymetalweight Title: Kazuki Hirata venció a Yuya Koroku (c) (18:41 Uhr) con un Hammer Attack – Conquistando el título

5. Special Six Man Tag Match: Shinya Aoki, Junta Miyawaki y Yuki Ishida vencieron a Yuki Ueno, Naomi Yoshimura y Rukiya (13:56) cuando Aoki colocó espaldas planas a Rukiya.

6. FANTÔMES DRAMATIC vs. The37KAMIINA!: Chris Brookes y HARASHIMA vencieron a Shunma Katsumata y To-y (13:52) con la Somato de HARASHIMA sobre Katsumata.