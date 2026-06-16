Kris Statlander: «Siempre hay algo que aprender de cada lucha»

Kris Statlander concedió una extensa entrevista al Daily Star, en la que habló sobre su posible lucha en el próximo ALL IN, su filosofía de trabajo, su referente dentro de vestidores de AEW y su postura sobre el movimiento Speaking Out.

► Wembley y las posibilidades sobre la mesa

Statlander llegará a ALL IN en plena efervescencia: fue la primera luchadora en tener los dos títulos femeniles de AEW y tiene posibilidades tanto de ir por el Campeonato Femenil como por el TBS, que quedó vacante tras la lesión de Willow Nightingale. Sobre lo que podría deparar Wembley, comentó:

“Si Thekla sigue siendo campeona, podría intentar recuperar mi cinturón. También estamos en proceso de definir quién será la nueva Campeona TBS, ya que Willow desafortunadamente tuvo que dejarlo vacante. Así que quizás podría entrar a Wembley como Campeona TBS por segunda vez. Hay muchas posibilidades”.

También se le preguntó si había aprendido más de una derrota que de una victoria:

“Siento que hay algo que aprender en cada lucha que haces, ya sea una victoria o una derrota. Quizás en una derrota puedes aprender algo que hiciste que no funcionó y entonces puedes aprender a no hacerlo o a no cometer los mismos errores de nuevo. Y así puedes aprender a ganar esa lucha. Siento que siempre hay valor cada vez que pisas el ring. Y si no te vas sintiéndote realizada o sintiendo que obtuviste algo de eso, creo que podrías estar perdiéndote un poco el punto”.

► Orange Cassidy, su mentor

Cuando se le preguntó por alguien del vestidor de AEW que la haya ayudado de manera especial, Statlander mencionó un nombre que puede sorprender por la imagen desenfadada que proyecta:

“Una persona que siempre ha estado a mi lado, sin importar qué, ha sido Orange Cassidy. Siempre ha sido una especie de mentor para mí, aunque hayamos tenido nuestras diferencias en el pasado. Siempre ha sido alguien que ha tenido en cuenta mi mejor interés, y siempre lo aprecio. Pero eso no es realmente una novedad para la gente; ya he mencionado antes lo increíble que es”.

► Su postura sobre el movimiento Speaking Out

Statlander también se pronunció sobre el movimiento Speaking Out, que en 2020 expuso públicamente conductas de abuso dentro de la industria:

“Todo el mundo se siente más cómodo ahora para decir su verdad y contar su historia, y la gente no debería tener miedo de hablar sobre sus traumas o de señalar a alguien por sus malas acciones. Creo que es muy importante que la gente tenga esa plataforma para hacerlo. Y también creo que es muy importante que se tomen medidas cuando sea necesario y que quienes han actuado mal sean sancionados por lo que hacen. Es frustrante saber que hay tanta gente mala tras bastidores, no solo en la lucha, sino en la vida, y a veces no lo sabes hasta que ocurre algo extremo. Espero que todos lleguen a un punto en su vida en el que se sientan seguros, cómodos y sepan que están apoyados y queridos. Y si has actuado mal, entonces mereces ser castigado por ello”.

► El tatuaje que confunde al equipo médico

Además, Statlander reveló una pequeña broma involuntaria que protagoniza regularmente. Las cicatrices que se hizo al caer sobre la cama de clavos en el Blood & Guts las mandó tatuar con rojo en su espalda, por lo que siempre parecen heridas frescas:

“Cada vez que voy al médico para que me revisen por algún dolor en mi espalda, me quito mi camiseta y piensan que es un corte fresco. Me dicen: ‘No puedo trabajar con tu espalda así.’ Y luego dicen: ‘Ah, espera, no, es un tatuaje.’ No es realmente una broma, pero sí es gracioso que les pase cada vez.”