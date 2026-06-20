Primer vistazo: Cartelera WWE SmackDown 26 de junio 2026

Este viernes, WWE SmackDown se presentó en el Amica Mutual Pavilion, en Providence, Rhode Island, y entre otras cosas vimos a Cody Rhodes retener el Campeonato Indisputable WWE.
► En el episodio de WWE SmackDown del 19 de junio vimos:
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes retuvo ante Gunther (***)
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE II: Gunther venció a por DQ Cody Rhodes
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante MFT (**)
- Ricky Saints venció a Carmelo Hayes (***)
- Jey Uso venció a Je’ Von Evans (** 1/2)
- Liv Morgan venció a Charlotte Flair (***)
- SmackDown: Cody Rhodes retuvo el título ante Gunther… ¡Dos veces en una noche!
- R-Truth y Damian Priest retienen el Campeonato de Parejas WWE ante los MFTs
- Ricky Saints superó a Carmelo Hayes y ahora va por el Campeonato de los Estados Unidos
- Jey Uso vence a Je’Von Evans y avanza a la final de King of the Ring
- Liv Morgan derrotó a Charlotte Flair y avanza a la final de Queen of the Ring
► Cartelera WWE SmackDown 26 de junio 2026
El elenco de WWE SmackDown estará el viernes 26 de junio 2026 la Kingdom Arena en Riyadh, Arabia Saudita, (anteriormente llamada Boulevard Hall), arena con capacidad para 30,000 aficionados.
- Giulia vs. Kiana James
- Paige vs. Jacy Jayne
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 26 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|11:00 PM
|Transmisión
|USA Network
|Sede
|Kingdom Arena Riyadh, Arabia Saudita
|Capacidad
|30,000 espectadores