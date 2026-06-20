Ricky Saints superó a Carmelo Hayes y ahora va por el Campeonato de los Estados Unidos

En una lucha que tuvo de todo, Ricky Saints logró imponerse a Carmelo Hayes. La acción inició con ambos intercambiando ofensivas y también contraataques. Carmelo neutralizó un ataque aéreo de Ricky con una silla eléctrica, lo sacó del ring y le conectó un tope con giro. Sin embargo, Ricky esquivó un ataque aéreo de su rival, logró derribarlo y castigarlo, aunque Melo se repuso y con ayuda de las cuerdas neutralizó a Ricky con un DDT sobre el borde del ring.

► Momentos clave

Tras la pausa comercial, ambos forcejeaban a ras de la lona, se reincorporaron para intercambiar golpes y quedaron tendidos en el ring. Carmelo logró una Brainbuster impulsándose de una de las cuerdas, pero no fue suficiente para lograr la victoria. Siguió insistiendo con varios golpes, pero Ricky logró frenarlo, aunque casi se lleva la victoria con una enredadera. Ricky volvió a la carga con un buen rompecaras que dejó otra cuenta de dos.

El momento decisivo llegó cuando Melo sacó el protector del esquinero y el réferi le llamó la atención por eso. Carmelo aprovechó y lanzó a Ricky contra el ring tras llevarlo sobre la tercera cuerda. Sin embargo, Ricky lo hizo trastabillar y caer contra el protector descubierto. Carmelo resistió y volvió a derribar a Ricky con un Codebreaker, pero en un nuevo forcejeo, Ricky hizo que Melo impactara contra el metal y aprovechó para finalmente llevarse la victoria por cuenta de tres.

Una lucha de alto nivel que se definió por la capacidad de Ricky para adaptarse y capitalizar los errores de su oponente.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Saints se convirtió en contendiente #1 al Campeonato de los Estados Unidos, en poder de Trick Williams.