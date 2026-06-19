WWE SMACKDOWN 19 DE JUNIO 2026 .— Cody Rhodes defenderá el Campeonato Indisputable WWE ante Gunther en una revancha sin cortes comerciales, con Sami Zayn como réferi especial. El duelo nace de la polémica: en Clash in Italy, Rhodes retuvo el título ante el Ring General en un final controvertido, pues los pies de Gunther estaban debajo de las cuerdas, y aunque esa es una regla que en WWE no suele seguirse, el austriaco exigió la revancha, pero fue limosnero y con garrote, pues le dejaron elegir la estipulación. Y la estipulación es que Sami Zayn será el réferi especial. La relación entre Rhodes y Zayn lleva semanas deteriorándose hasta llegar a los golpes la semana pasada, y ahora es precisamente Zayn quien tiene en sus manos el destino del cetro máximo de la empresa. ¿Hará valer Zayn su rencor contra Cody, o su odio compartido hacia Gunther pesará más a la hora de contar hasta tres? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri.

En la segunda semifinal del torneo Queen of the Ring, Charlotte Flair enfrentará a la Campeona Mundial, Liv Morgan, por el último boleto a la final. Iyo Sky ya espera del otro lado tras vencer a Raquel Rodríguez en Raw.

En la semifinal del torneo King of the Ring, Jey Uso se medirá ante Je’Von Evans. El ganador avanzará a la final contra Oba Femi.

Los Campeones de Parejas WWE, Damian Priest y R-Truth, pondrán el título en juego ante los MFTs (Talla Tonga y Tama Tonga).

Además, en lucha de contendiente número uno al Campeonato de los Estados Unidos, volveremos a ver a Carmelo Hayes contra Ricky Saints, quienes llevan una victoria cada uno. El que gane (o los dos, si empatan, como suele pasar) irá contra Trick Williams en Night of Champions.

WWE SmackDown 19 de junio 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther 1. Campeonato Indisputable WWE: Cody Rhodes vs. Gunther Sami Zayn fue el réferi especial y de entrada ya tenía mucho trabajo luego de que los combatientes empezaron forcejeando. Cody conectó su Drop Down Punch, pero Gunther lo derribó con un lazo y luego lo puso contra las cuerdas para continuar el castigo. El retador estaba controlando las acciones buscando someter a Cody con sus manos, y este logró salir del asedio con una Cutter. Sin embargo, Gunther detuvo su ímpetu con una patada y el retador intentó llevarse la victoria con una cruceta, pero al hacer contacto con las cuerdas, se vio obligado a soltar la llave. Cody contraatacó y logró una cuenta de dos sobre Gunther, pero al estar cerca de las cuerdas, Sami detuvo el conteo de forma legal, aunque eso no le gustó al Campeón y empezó a discutir, situación que aprovecharía Gunther para aplicar una dormilona, pero Cody llegó a las cuerdas y ahora se revirtió la cosa, porque Sami aplicó el reglamento y Gunther lo empezó a castigar, rematándolo con un bombazo. Cody tuvo tiempo para recuperarse y empezó a descargar algunos puñetazos, seguido de una Cutter y un Cross Rhodes, pero no había réferi, aunque llegó un reemplazo que contó hasta dos solamente. Gunther contraatacó con un bombazo y fue Sami el que evitó el conteo en esta ocasión, en desquite por el bombazo. Gunther se enojó, y Cody intentó aprovecharse de la situación buscando el toque de espaldas, y Sami provocó que Gunther soltara las cuerdas, permitiéndole a Cody completar su maniobra y lograr la cuenta de tres de forma muy rápida. El Final Enredadera de Cody Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Sigue el drama alrededor de los tres involucrados.

Contras Final anticlimático. Además, ¿Por qué no fue el estelar?



Tras el combate, Nick Aldis apareció para reclamarle a Sami por su injerencia.

Tras el comercial, tanto Gunther como Cody no estaban contentos por la situación y acordaron, a su modo, a tener una revancha de inmediato.

WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther 2. Campeonato Indisputable WWE: Cody Rhodes vs. Gunther II Con un réferi neutral, Gunther tomó la iniciativa e intentó someter a Cody con una dormilona; sin embargo, Sami apareció de la nada y le aplicó un Heluva a Gunther, y se di la descalificación. El Final Descalificación por el ataque a Gunther Valoración 2.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Nada

Contras Innecesario. Además, ya empezó el partido de Brasil.



Tras este reinicio, Sami atacó a Gunther, al réferi y accidentalmente a Cody.

Gunther volvió a reclamarle Nick Aldis porque se sintió perjudicado y le exigió otro combate para Night of Champions.

WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther 3. Campeonato de Parejas WWE: Damian Priest y R-Truth vs. MFT Talla Tona y Priest iniciaron las acciones con forcejeo y dándonos un choque de poder a poder mientras los War Raiders observaban tras bastidores. Truth y Tama ingresaron, con el veterano aplicando la ofensiva de John Cena, pero se descuidó al atacar a Talla, ya que fue sacado del ring y atacado por el gigante. Priest quiso ir en defensa de su compañero, pero Talla también le aplicó un Chokeslam sobre el borde del ring. Tras el comercial, Priest finalmente pudo reingresar para auxiliar a Truth y descargó una ofensiva sobre sus dos rivales, aunque también quedó un poco lastimado. Solo Sikoa apareció contra orden expresa de los retadores, y Priest vio una oportunidad para atacar, con Solo sacrificándose. Talla y Priest forcejeaban afuera y Tama Tonga se distrajo con ellos, lo cual fue aprovechado por Truth para robarse la victoria. El Final Enredadera de Truth sobre Tama Tonga Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Al menos las defensas de Truth y Priest le están dando relevancia a los títulos.

Contras Flojo combate, en especial el tramo final.



Nick Aldis le reclamó a Sami por su actuación como réferi, pero este defendió su punto y argumentó que atacó a Gunther porque él le aplicó primero un bombazo y que deberían agradecerle porque Cody sigue siendo el Campeón.

WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther 4. Carmelo Hayes vs. Ricky Saints La acción inició con ambos intercambiando ofensivas, pero también con contraataques como la silla eléctrica de Carmelo para neutralizar un ataque aéreo de Ricky, quien incluso fue sacado del ring y recibió un tope con giro. Sin embargo, Ricky esquivaría un ataque aéreo de su rival y logró derribarlo y castigarlo, aunque Melo se repuso y con la ayuda de las cuerdas, neutralizaría a Ricky con una DDT sobre el borde del ring. Tras el comercial, ambos forcejeaban a ras de la lona, y luego se reincorporaron para tener un intercambio, con ambos quedando tendidos en el ring. Carmelo lograría una Brainbuster impulsándose de una de las cuerdas, pero no fue suficiente para lograr la victoria. Luego, siguió insistiendo con varios golpes, pero Ricky lograría frenarlo, aunque casi se llevaba la victoria con una enredadera. Ricky volvería a la carga con un buen rompecaras que dejó otra cuenta de dos. Ambos siguieron forcejeando, hasta que Melo sacó el protector del esquinero y el réferi le llamó la atenció por eso. Carmelo aprovechó y lo lanzó contra el ring tras llevarlo sobre la tercera cuerda. Sin embargo, Ricky lo hizo trastabillar y caer contra el protector descubierto. Carmelo resistió y volvió a derribar a Ricky con un Codebreaker, pero un nuevo forcejeo que Ricky hizo que Melo impactara contra el metal, y aprovechó para finalmente llevarse la victoria. El Final Cuenta de tres de Ricky Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. Ambos mostraron buena química.

Contras Final anticlimático.



Cody le pidió a Aldis tener una triple amenaza contra Sami y Gunther y este se la concedió.

R-Truth tuvo una conversación amistosa con Finn Balor, hasta que llegó Damian Priest para decirle que sigue sin confiar en él. Truth tomó toda la situación como una broma, como siempre.

WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther 5. Jey Uso vs. Je-Von Evans Ninguno quiso perder tiempo y se fueron a los golpes, con Jey siendo sacado eventualmente del ring y JeVon lanzándose sobre este, volando sobre la tercera cuerda. Tras el comercial, JeVon seguía volando con su ofensiva, pero Jey finalmente encontró una apertura y lo derribó, luego de lo cual recuperó el control y empezó un ataque bastante agresivo, aprovehcando que su rival ya venía tocado. Luego de otro forcejeo, Jey mandó a volar a JeVon hacia afuera y este impactó contra la barrera de protección. Eventualmente, JeVon se recuperaría y lograría aplicar un Spanish Fly desde la tercera cuerda y así frenó el ímpetu de Jey. Al reincorporarse, ambos tuvieron un intercambio de golpes, hasta que Jey volvió a derribar a su rival con una patada. JeVon respondería con una patada voladora, pero Jey se levantó rápido e impidió el OG Cutter, derribándolo. Jey remató con una plancha y selló su pase a la final. El Final Plancha de Jey Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros JeVon tuvo sus momentos, como siempre.

Contras El resultado es un poco cuestionable, aunque habrá que ver hasta dónde puede llegar la historia de Jey y The Bloodline.



Jey le mostró sus respetos a JeVon tras el combate.

Jey Uso se encontró con Cody, quien lo felicitó por la victoria y le dijo que no subestime a Oba si quiere llegar a SummerSlam. Cody se fue y apareció Sami Zayn, quien le confesó que no se sentía bien, pero vaticinó que él ganará el King of the Ring y se enfrentará a él y no a Cody.

Charlotte Flair fue atacada por Jade y sus secuaces cuando se dirigía al ring a su combate programado.