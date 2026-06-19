WWE SMACKDOWN 19 DE JUNIO 2026 .— Cody Rhodes defenderá el Campeonato Indisputable WWE ante Gunther en una revancha sin cortes comerciales, con Sami Zayn como réferi especial. El duelo nace de la polémica: en Clash in Italy, Rhodes retuvo el título ante el Ring General en un final controvertido, pues los pies de Gunther estaban debajo de las cuerdas, y aunque esa es una regla que en WWE no suele seguirse, el austriaco exigió la revancha, pero fue limosnero y con garrote, pues le dejaron elegir la estipulación. Y la estipulación es que Sami Zayn será el réferi especial. La relación entre Rhodes y Zayn lleva semanas deteriorándose hasta llegar a los golpes la semana pasada, y ahora es precisamente Zayn quien tiene en sus manos el destino del cetro máximo de la empresa. ¿Hará valer Zayn su rencor contra Cody, o su odio compartido hacia Gunther pesará más a la hora de contar hasta tres? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el T-Mobile Center, en Kansas City, Missouri.
- WWE SMACKDOWN 12 de junio 2026 | Jey Uso vs. Finn Bálor vs. Royce Keys vs. LA Knight.
- LUCHA LIBRE AAA 13 de junio 2026 | Lola Vice y Mr. Iguana vs. La Hiedra y Joaquín Wilde.
- WWE RAW 15 de junio 2026 | Dominik Mysterio vs. Oba Femi.
- WWE NXT 16 de junio 2026 | Jaida Parker vs. Nattie.
En la segunda semifinal del torneo Queen of the Ring, Charlotte Flair enfrentará a la Campeona Mundial, Liv Morgan, por el último boleto a la final. Iyo Sky ya espera del otro lado tras vencer a Raquel Rodríguez en Raw.
En la semifinal del torneo King of the Ring, Jey Uso se medirá ante Je’Von Evans. El ganador avanzará a la final contra Oba Femi.
Los Campeones de Parejas WWE, Damian Priest y R-Truth, pondrán el título en juego ante los MFTs (Talla Tonga y Tama Tonga).
Además, en lucha de contendiente número uno al Campeonato de los Estados Unidos, volveremos a ver a Carmelo Hayes contra Ricky Saints, quienes llevan una victoria cada uno. El que gane (o los dos, si empatan, como suele pasar) irá contra Trick Williams en Night of Champions.
WWE SmackDown 19 de junio 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther
1. Campeonato Indisputable WWE: Cody Rhodes vs. Gunther
El Final
Valoración
6.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Sigue el drama alrededor de los tres involucrados.
-
Contras
- Final anticlimático. Además, ¿Por qué no fue el estelar?
-
Tras el combate, Nick Aldis apareció para reclamarle a Sami por su injerencia.
Tras el comercial, tanto Gunther como Cody no estaban contentos por la situación y acordaron, a su modo, a tener una revancha de inmediato.
WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther
2. Campeonato Indisputable WWE: Cody Rhodes vs. Gunther II
El Final
Valoración
2.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Nada
-
Contras
- Innecesario. Además, ya empezó el partido de Brasil.
-
Tras este reinicio, Sami atacó a Gunther, al réferi y accidentalmente a Cody.
Gunther volvió a reclamarle Nick Aldis porque se sintió perjudicado y le exigió otro combate para Night of Champions.
WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther
3. Campeonato de Parejas WWE: Damian Priest y R-Truth vs. MFT
El Final
Valoración
4.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Al menos las defensas de Truth y Priest le están dando relevancia a los títulos.
-
Contras
- Flojo combate, en especial el tramo final.
-
Nick Aldis le reclamó a Sami por su actuación como réferi, pero este defendió su punto y argumentó que atacó a Gunther porque él le aplicó primero un bombazo y que deberían agradecerle porque Cody sigue siendo el Campeón.
WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther
4. Carmelo Hayes vs. Ricky Saints
El Final
Valoración
6.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate. Ambos mostraron buena química.
-
Contras
- Final anticlimático.
-
Cody le pidió a Aldis tener una triple amenaza contra Sami y Gunther y este se la concedió.
R-Truth tuvo una conversación amistosa con Finn Balor, hasta que llegó Damian Priest para decirle que sigue sin confiar en él. Truth tomó toda la situación como una broma, como siempre.
WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther
5. Jey Uso vs. Je-Von Evans
El Final
Valoración
5.3
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- JeVon tuvo sus momentos, como siempre.
-
Contras
- El resultado es un poco cuestionable, aunque habrá que ver hasta dónde puede llegar la historia de Jey y The Bloodline.
-
Jey le mostró sus respetos a JeVon tras el combate.
Jey Uso se encontró con Cody, quien lo felicitó por la victoria y le dijo que no subestime a Oba si quiere llegar a SummerSlam. Cody se fue y apareció Sami Zayn, quien le confesó que no se sentía bien, pero vaticinó que él ganará el King of the Ring y se enfrentará a él y no a Cody.
Charlotte Flair fue atacada por Jade y sus secuaces cuando se dirigía al ring a su combate programado.
WWE SMACKDOWN 19 de junio 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther
6. Charlotte Flair vs. Liv Morgan
El Final
Valoración
6.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate, dadas las circunstancias alrededor de la pierna de Charlotte.
-
Contras