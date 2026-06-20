SmackDown: Cody Rhodes retuvo el título ante Gunther… ¡Dos veces en una noche!

Cody Rhodes expuso el Campeonato Indisputable WWE ante Gunther en una revancha, con Sami Zayn como réferi especial. La lucha, además de ser libre de comerciales, fue la que abrió el episodio.

► Momentos clave

Cody Rhodes empezó la lucha sin parecer confiar en Sami Zayn, quien se mostró muy propio como oficial a cargo. El austriaco comenzó dominante, hasta que el campeón pudo aplicar un Cody Cutter, que enlazó con powerslam.

Gunther respondió aplicándole una cruceta a las piernas. Zayn ordenó que se rompiera la llave cuando Cody alcanzó las cuerdas, provocando que Gunther le reclamara.

Gunther fue por un toque de espaldas tras un lariat. Zayn contó dos segundos, pues Cody rompió a tiempo la cuenta. Sin embargo, Gunther volvió a reclamar.

No pudo aplicar powerbomb Gunther. Cody le puso el Cross Roads. Gunther tenía el pie en las cuerdas, así que suspendió la cuenta, como de debe de ser. Pero Cody le reclamó airadamente

Zayn empujó a Cody, mandándolo a los brazos de Gunther, quien le aplicó el candado adormecedor. De nuevo las cuerdas salvaron a Cody y de nuevo Gunther reclamó. Esta vez intercambiaron golpes. Gunther le aplicó su powerbomb.

Cody aprovechó para aplicarle Super Cody Cutter y Cross Roads a Gunther. Apareció para contar el réferi Adrian Butler, pero para cuando llegó, Gunther pudo romper la cuenta.

Gunther bajó a Cody de las cuerdas, impactó patadas de canguro a Cody y le aplicó powerbomb. Sami Zayn sacó del ring a Butler para que no contara.

Por fin, Cody fue por una rana saltando desde la ceja. Gunther se sujetó de las cuerdas. Zayn lo pateó para que las soltara y contó los tres segundos.

► La lucha reinicia

Después de el corte comercial, Cody exigió que la lucha se reiniciara, pues no había sido un final justo. Tras un par de minutos, Cody estaba siendo sometido con el candado de Gunther. Pero Zayn apareció con un Helluva Kick que provocó la descalificación.

Zayn también golpeó al réferi Butker y luego atacó con el cinturón a Cody.