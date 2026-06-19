Stardom: Josh Barnett da entrenamiento especial a God’s Eye

El excampeón de peso completo UFC, Josh Barnett fue invitado como entrenador especial a una sesión de entrenamiento en Stardom.

► Las integrantes de God’s Eye recibieron un entrenamiento especial

Josh Barnett dirigió una sesión de entrenamiento especial celebrada en un dojo de Tokio a petición del presidente de Stardom, Taro Okada. Esto, de cara al evento «The Conversion 2026».

El entrenamiento consistió en una una intensa lección de una hora centrada en llaves articulares a las cinco integrantes de God’s Eye: Syuri, Lady C, Hina, Ami Sohrei y Ranna Yagami. Las cincos luchadoras practicaron siguiendo los consejos de Barnett. Incluso hubo un momento en que Lady C se quejó de dolor después de que Josh le mostrara una guillotina.

Tras el entrenamiento, Josh reflexionó:

Dominan bien las técnicas básicas, así que hoy me centré en los pequeños detalles, seleccionando algunos movimientos que quizás desconocían de mi propia experiencia y enseñándoselos. Son luchadoras con mucho talento, así que creo que con solo darles algunas ideas podrán transformar rápidamente su estilo y convertirlo en algo propio. Conozco Stardom desde su fundación. En su momento envié a mi protegida, Shayna Baszler, para que aprendiera lucha libre profesional japonesa.

Actualmente, las integrantes de God’s Eye ostentan tres campeonatos, Syuri el Campeonato Femenino IWGP, Ranna Yagami el Campeonato Future of Stardom, y las tres restantes el Campeonato Artist of Stardom, por lo que resultó acertado que fueran la agrupación seleccionada para este entrenamiento especial.

La cinco se mostraron agradecidas por lo aprendido y sorprendidas por la gran capacidad y paciencia de Josh Barnett como instructor.

Josh Barnett se encuentra en Japón para participar en la función «Blue Justice XVIII«, producida por NJPW y Yuji Nagata.